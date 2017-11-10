Ученые: Большинство пар остаются вместе после неверности

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Как показывают исследования специалистов из Медицинской Школы Икана при Нью-Йоркском Университете, измена — это не конец брака и не причина для развода.Оказывается, большинство влюбленных даже после измены могут оставаться в браке и дальше строить отношения. Но почему так происходит и какова причина такого поведения?В современном мире интимные отношения — это нечто большее, чем считает большинство жителей нашей планеты. Нынешние пары имеют два принципиально противоположных импульса: стремление быть в безопасности и поиск приключений.Однако эти два импульса — настоящий парадокс. Именно поэтому семейная терапия может не помочь отношениям, а в этом смысле брак является несовершенным. Не просто давать советы парам, у которых есть проблемы в интимной сфере.Главная особенность хороших отношений заключается в том, что человек должен понимать, что партнер — это совершенно другой человек, а не собственность, как машина или квартира. Вы не сможете владеть друг другом, как недвижимостью или простой ручкой. Обычно мы так думаем, но не имеем на это никакого права. Большинство психологов советуют отказаться от иллюзии того, что мы можем владеть личностью и человеком, и тогда появится больше шансов наладить отношения в интимной сфере.Измена, безусловно, одна из причин психологических страданий людей. Большинство пар, которые решили сохранить отношения после измены, делятся на три категории: «строители», «страдальцы» и «исследователи». Именно последние поступают так, как это нужно в такой ситуации, выходя наиболее «живыми».