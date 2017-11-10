Врачи рассказали об уникальных лечебных свойствах грибов

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Немногим известно, что грибы можно использовать, как мощное средство профилактики старческого слабоумия и других серьезных заболеваний.Грибы обогащены витаминами и питательными веществами, пользу которых нельзя недооценивать. Чего только стоят витамины группы В и D в их составе, без которых в период межсезонья и холодного времени года просто не обойтись.Многие люди боятся кушать грибы по двум причинам - они могут быть ядовитыми и плохо усваиваются в желудочно-кишечном тракте, таким образом может нарушиться обмен веществ. Но на самом деле, грибов не стоит бояться - они вкусные и полезные, в том числе и для пищеварительной системы. Что касается небезопасных сортов грибов, то здесь выход один - кушать такие грибы, которые росли глубоко в лесу и не содержат ядов априори.Такими свойствами может похвастаться гриб трутовик лакированный.В данном случае ученые из Британии предлагают употреблять в мизерных количествах галлюциногенные грибы.и предупреждение развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, деменция, склероз и др. За счет биологически активных веществ оказывается воздействие на нейроны мозга, в результате чего улучшается функциональность головного мозга.В Японии ученые выяснили, что употребление шиитаке и грибов еноки усиливает иммунную систему и защищает организм человека от раковых клеток. Поэтому ежедневно "продвинутые" японцы едят грибы.Вопреки всем целебным качествам грибы могут быть ядовитыми и отравление ими нередко приводит к летальному исходу. Поэтому покупать грибы следует только в централизованных точках продаж, а если собирать в лесу самостоятельно - то только с опытными грибниками, которые сумеют отличить шампиньон от его "копии" поганки.