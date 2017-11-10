Желтуху у новорожденных может вылечить пижама с подсветкой

Ученые, представляющие университеты Германии и Швейцарии, заявили, что желтуху у новорожденных может вылечить специальная пижама с подсветкой. Научная статья была опубликована в Biomedical Optics Express.Желтуха у новорожденных появляется в случае замены фетального гемоглобина на «взрослый» гемоглобин А, но образовавшийся в таком процессе билирубин не выводится печенью малыша. Для лечения желтухи сегодня используют специальные боксы, в которых тело новорожденного поддается облучениям синим светом. Такой метод не является удобным по двум причинам. Первая заключается в том, что на глаза маленьких пациентов надевают специальную повязку, чтобы не травмировать сетчатку. Второй причиной является обязательное лечение в больнице, что не нравится родителям.Инженеры из Германии и Швейцарии в своей работе использовали полиэстеровую ткань, в которую вплели оптически проводящие полимерные волокна, толщина которых не меньше 160 микрометров. Свет равномерно распределяется по всей длине, а к концам волокна нужно подключить светодиоды, заряжающиеся от аккумулятора. С такой ткани можно пошить пижаму для малышей и проводить лечение желтухи дома.