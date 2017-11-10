Люди больше сопереживают собакам, чем другому человеку

Американские эксперты из Бостона утверждают, что человек менее склонен сочувствовать себе подобным, нежели собакам.В рамках исследовательского проекта фокус-группе из двухсот сорока студентов специалистами была продемонстрирована заметка, которая несла в себе информацию о нападении, предметом которого выступала бита. «Жертва» якобы получила серьезную травму ноги с рваными ранами и на момент прибытия медиков находилась в бессознательном состоянии. В качестве вариантов жертв выступали человек, собака, щенок и ребенок. По результатам сбыло выявлено, что сочувствием были обделены собаки и ребенок, но не зрелый человек.Данные выводы подтверждают утверждения специалистов о том, что люди относятся к своим домашним любимцам, как к себе подобным членам семейства. Что же касается сочувствия, то человек при таком выборе соотносит жертв с уровнем беспомощности.