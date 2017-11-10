Люди больше сопереживают собакам, чем другому человеку
В рамках исследовательского проекта фокус-группе из двухсот сорока студентов специалистами была продемонстрирована заметка, которая несла в себе информацию о нападении, предметом которого выступала бита. «Жертва» якобы получила серьезную травму ноги с рваными ранами и на момент прибытия медиков находилась в бессознательном состоянии. В качестве вариантов жертв выступали человек, собака, щенок и ребенок. По результатам сбыло выявлено, что сочувствием были обделены собаки и ребенок, но не зрелый человек.
Данные выводы подтверждают утверждения специалистов о том, что люди относятся к своим домашним любимцам, как к себе подобным членам семейства. Что же касается сочувствия, то человек при таком выборе соотносит жертв с уровнем беспомощности.
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