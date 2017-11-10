Ученые рассказали о влиянии вредных привычек на здоровье ребенка в будущем?

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Американские специалисты провели несколько интересных исследований, которые показали, что у современного детского поколения гораздо слабее здоровье, чем у предыдущего поколения.Основная причина — это образ жизни человека, который пристрастился к сахару и к сидячему образу жизни. Авива Фройдман, автор работы, рассказывает, что беря во внимание более долгие годы жизни, на которые могут претендовать современные дети, необходимо обратить внимание на практике здравоохранения, увеличивая шансы на то, чтобы эти дети долго оставались здоровыми.Педагоги и ученые добавляют, что современные дети мало двигаются и употребляют в пищу огромное количество сахара, который содержится в продуктах питания. Из-за этого у малышей развивается ожирение. Все это становится причиной проблем со здоровьем в более взрослой жизни. Больше всего американцев беспокоит неправильное питание детей и отсутствие спорта в их жизни.Детское ожирение — это бомба замедленного действия, поэтому эту проблему лучше решать уже сегодня, чем разбираться с негативными последствиями. Решение только одно — это изменение рациона питания и занятия физкультурой.