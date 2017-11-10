Просмотр женщинами фотографий младенцев приводит к раннему замужеству

Специалисты из Христианского Университета Техаса провели интересное исследование, которое помогло доказать тот факт, что просмотр картинок с улыбающимися младенцами побуждает женщин делать раннего ребенка.Однако этот эффект не относится к представителям мужского пола, уверяют американские авторы работы.Чарльз Г. Лорд, один из специалистов, который работал над исследованием, рассказывает: «Большинство из нас уверены, что отношения, как минимум, отношение к важным темам схоже на ледники: они редко меняются, а если это и происходит, то очень медленно. Это мышление вводит нас в заблуждение и является опасным, так как оно заставляет чувствовать человека озадаченным, к примеру, когда политик принимает стратегии. С которыми он не соглашался в политической сфере, когда работодатель может навязать новую деловую практику, которая не идет вместе с той, которая была в начале нашей работы, а пара внезапно меняет свои желания пожениться».Новый эксперимент помог установить, что женщины, которые смотрят на фото с младенцами, хотят выйти замуж гораздо раньше, чем те представительницы прекрасного пола, которые смотрели немного на иные фотографии, которые не были связаны с детьми.Также ученые нашли доказательство того, что девушки и женщины, которые смотрят на улыбающихся малышей, мыслят о детях в позитивном ключе. Но это не справедливо для представителей мужского пола, заключают авторы работы.