Диетологи развенчали популярные мифы об углеводах

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Некоторые «народные» теории об углеводах – это не более чем мифы, в которые пора перестать верить. Эксперты настаивают: исключать углеводсодержащие продукты из рациона нельзя.Одним из главных мифов об углеводах является мнение о том, что употребление углеводов ведет к лишнему весу, отметили диетологи. Они подчеркнули, что углеводы важны для нормального функционирования организма, поскольку являются основным источником энергии для клеток иммунной системы.«При недостатке углеводов в первую очередь страдает мозг и нервная система: наблюдается ухудшение памяти, замедленные реакции и упадок сил в связи с тем, что в организме снижается интенсивность обмена веществ», - рассказали ученые.По их словам, только злоупотребление продуктами, содержащими углеводы (в особенности, «быстрые», рафинированные) приводит к набору веса и полноте. Злоупотреблением они считают количество больше 90-130 граммов углеводов в день.Другой ошибкой, связанной с отношением к углеводам, диетологи назвали отказ от хлеба и макарон. Медики убеждены, что здоровым людям необходимо употреблять в пищу хлеб с отрубями, злаками и семечками, цельнозерновой, ржаной – все эти виды обеспечивают организм важной для него клетчаткой. То же самое относится и к макаронным изделиям из твердых сортов пшеницы и других злаковых.Эксперты настаивают, что нужно разделять углеводы. Наиболее опасны для здоровья и фигуры простые («быстрые», легкоусваиваемые) углеводы, которые при попадании в организм быстро преобразуются в сахар и повышают его уровень, вызывая активацию процессов жироотложения. Источники таких углеводов – изделия, содержащие сахар и белую рафинированную муку.