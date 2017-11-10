Психологи рассказали, как убедить человека бросить пить

По мнению экспертов, справиться с алкоголизмом можно и без посторонней помощи.Подавляющее большинство мужчин, как и большое количество современных женщин, не прочь расслабиться при помощи алкогольных напитков. Некоторые знают меру и не пускаются во все тяжкие изо дня в день, а кто-то уходит в затяжной запой, который постепенно перерастает в алкоголизм.Совместное проживание с алкоголиком под одной крышей является практически невозможным, потому как из развитого, работящего и доброго человека пьющий превращается в неадекватного, умственно отсталого. Ведь учеными уже было доказано, что под воздействием этилового спирта мозг входит в состояние ацидоза (окисления), от чего умственная деятельность снижается в несколько раз.Заставлять алкоголика больше есть. Особенно помогает в данном случае жирная пища. Так, он или она будет пить и долго не пьянеть, что тоже в какой-то мере хорошо.Постепенно переключите внимание алкоголика с 40-градусной водки или жгучего самогона на вино. Красное сухое вино содержит меньше спирта - это раз, плюс ко всему, оно еще и полезно, правда, в небольшом количестве.Помогите пьющему расслабиться другим способом. Многие из алкоголиков выбирают спиртные напитки в качестве средства для расслабления, а их близкие забывают, что снять стресс можно и другими методами. Для кого-то - это секс, а кому-то давно хотелось поехать на рыбалку с ночевкой, некоторые мечтают дорисовать свою картину и так далее.Нет смысла устраивать "сухой" закон для пьющего мужчины, потому как его отсутствие алкоголя дома не остановит и он выпьет в каком-нибудь другом месте.Проявите заботу и поддерживайте человека во всем. Для тех, кто начинает злоупотреблять алкоголем, очень важно ощущать значимость в семье, на работе, в обществе. Возможно, таким образом удастся вытащить его из глубокой ямы.Наливать собственноручно алкоголику - нелогично, оставьте этот вопрос на его рассмотрение и не вмешивайтесь в его планы, к тому же, мнение окружающих и даже близких людей зачастую на пьющих людей не влияет. Их может изменить только какая-то стрессовая ситуация, переломный момент, когда осознание придет само собой.