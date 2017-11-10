Названы главные "враги" иммунной системы

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Эта информация от медиков позволит всем защититься от сезонных заболеваний.Иммунная система призвана бороться с болезнетворными микроорганизмами, поступающими в организм человека из вне. Но если она ослаблена, то вирусы и бактерии быстро распространяются по тканям, клеткам и органам, в результате чего человек заболевает.Медики уверенны, что иммунитет можно сделать сильным и крепким, за счет чего человек вообще не будет болеть. Помочь в этом ему могут правильное питание и здоровый образ жизни в целом.Эти "враги" иммунной системы эффективно ослабляют ее и сокращают производство новых защитных клеток:1. Вредные привычки. Никотин, смолы и другие вещества в составе табака, а также алкоголь - это все яды и токсины, которые негативно воздействуют на иммунную систему и заставляют ее тратить все свои силы на борьбу с ними.2. Неправильное питание. Недостаток витаминов и переизбыток канцерогенных веществ, консервантов и прочих химических соединений в пище, употребляемой человеком, в буквальном смысле истребляют иммунные клетки.3. Малоактивный образ жизни. Движение - это жизнь и "тренировка" всех мышц организма, а соответственно и иммунитета. Получается, при отсутствии физических нагрузок страдает не только позвоночник, фигура, мозг, но и иммунная система, ведь клетки не обогащаются кислородом и другими питательными веществами.4. Стрессы. Влияние стрессов на организм выражается в выделении гормона кортизола, который способствует ухудшению работы иммунной системы.5. Физическое перенапряжение. Много трудиться и истощать свой организм нельзя, в данном случае может пострадать не только иммунитет.6. Лишний вес и ожирение. Человек, страдающий от ожирения, априори не может быть здоров. Свой иммунитет он ослабляет тем, что неправильно питается и ведет сидячий образ жизни.7. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Многие люди сами себе "назначают" лечение от того или иного заболевание, которое они сами же и диагностировали. В результате этого угнетается функциональность иммунной системы.Исключите из жизни всех "врагов" иммунитета и оставайтесь здоровыми даже тогда, когда всех подкашивают сезонные вирусы.