Названы первые симптомы рака щитовидной железы

На эти признаки следует обратить внимание и немедленно отправиться на обследование.Щитовидная железа является одним из важнейших органов, отвечающих за производство жизненно необходимых гормонов, поэтому медики настаивают на внимательном отношении к ней.Рак щитовидки встречается в 1,5% из всех случаев онкологических заболеваний и чаще всего он поражает женщин, мужчины болеют, но в три раза реже. По статистике, рак щитовидной железы развивается после 40 лет, но бывают и более молодые пациенты с таким же диагнозом.- повышенная утомляемость и слабость в теле;- ухудшение аппетита и резкое похудение;- затруднительное глотание пищи и слюны;- приступы одышки и удушья;- тревожащий кашель;- повышенная потливость;- увеличение лимфоузлов не шее и болезненность при касании;- нередко в области щитовидной железы появляются "шишки", свидетельствующие о росте опухоли или нескольких новообразований, но это уже не первая стадия рака.Онкология щитовидной железы лучше поддается лечению на ранней стадии развития, как и любой другой вид рака. Поэтому, заметив у себя вышеперечисленные симптомы, следует как можно быстрее пройти обследование и удостовериться в том, что вы либо здоровы, либо у вас рак щитовидки.