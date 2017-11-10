Названы первые симптомы рака щитовидной железы

На эти признаки следует обратить внимание и немедленно отправиться на обследование.

Щитовидная железа является одним из важнейших органов, отвечающих за производство жизненно необходимых гормонов, поэтому медики настаивают на внимательном отношении к ней.

Рак щитовидки встречается в 1,5% из всех случаев онкологических заболеваний и чаще всего он поражает женщин, мужчины болеют, но в три раза реже. По статистике, рак щитовидной железы развивается после 40 лет, но бывают и более молодые пациенты с таким же диагнозом.

Онкологи назвали самые первые симптомы рака щитовидной железы:

- повышенная утомляемость и слабость в теле;

- ухудшение аппетита и резкое похудение;

- затруднительное глотание пищи и слюны;

- приступы одышки и удушья;

- тревожащий кашель;

- повышенная потливость;

- увеличение лимфоузлов не шее и болезненность при касании;

- нередко в области щитовидной железы появляются "шишки", свидетельствующие о росте опухоли или нескольких новообразований, но это уже не первая стадия рака.

Онкология щитовидной железы лучше поддается лечению на ранней стадии развития, как и любой другой вид рака. Поэтому, заметив у себя вышеперечисленные симптомы, следует как можно быстрее пройти обследование и удостовериться в том, что вы либо здоровы, либо у вас рак щитовидки.
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Добавил ignat в категорию Онкология

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