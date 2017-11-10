Названы первые симптомы рака щитовидной железы
Щитовидная железа является одним из важнейших органов, отвечающих за производство жизненно необходимых гормонов, поэтому медики настаивают на внимательном отношении к ней.
Рак щитовидки встречается в 1,5% из всех случаев онкологических заболеваний и чаще всего он поражает женщин, мужчины болеют, но в три раза реже. По статистике, рак щитовидной железы развивается после 40 лет, но бывают и более молодые пациенты с таким же диагнозом.
Онкологи назвали самые первые симптомы рака щитовидной железы:
- повышенная утомляемость и слабость в теле;
- ухудшение аппетита и резкое похудение;
- затруднительное глотание пищи и слюны;
- приступы одышки и удушья;
- тревожащий кашель;
- повышенная потливость;
- увеличение лимфоузлов не шее и болезненность при касании;
- нередко в области щитовидной железы появляются "шишки", свидетельствующие о росте опухоли или нескольких новообразований, но это уже не первая стадия рака.
Онкология щитовидной железы лучше поддается лечению на ранней стадии развития, как и любой другой вид рака. Поэтому, заметив у себя вышеперечисленные симптомы, следует как можно быстрее пройти обследование и удостовериться в том, что вы либо здоровы, либо у вас рак щитовидки.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Онкология
Добавить комментарий