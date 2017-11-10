Алкоголь повышает риск развития рака

Алкогольные напитки – фактор риска развития ряда онкологических заболеваний. С таким заявлением впервые выступило Американское общество клинической онкологии (ASCO).По мнению членов организации, отказ от злоупотребления алкогольными напитками может сыграть важную роль в профилактике рака.«Даже умеренное употребление алкогольных напитков может повысить риск развития рака, но больше всего этот риск растет при длительном злоупотреблении спиртным, - отметили ученые из ASCO во главе с Ноэлем Локонте из University of Wisconsin-Madison. – Хорошая новость в том, что ограничение количества выпиваемого алкоголя можно считать способом предотвращения рака, как использование солнцезащитного крема считается профилактикой рака кожи».«Мы не пытаемся говорить “Вообще не пейте”. Мы говорим: “Если Вы хотите снизить риск развития рака, пейте меньше. И если Вы не пьете, не начинайте”, - добавил он. – “А вот в случае с табаком все несколько иначе: тут мы уже говорим: “Никогда не курите. Никогда не начинайте”».По словам членов ASCO, терапевты недостаточно информированы о рисках, связанных с алкоголем, а у населения знаний об этом и того меньше. Согласно недавнему опросу, проведенному ASCO, 70% американцев вообще не подозревают о том, что алкоголь считается фактором риска развития рака, сообщает Medscape Medical News.«Люди обычно не подозревают, что когда они пьют пиво, вино или ликер, это повышает риск развития у них рака, - отметил президент ASCO Брюс Джонсон. – Но связь между большим количеством алкоголя и раком уже доказана».В частности, алкоголь связан с такими видами рака, как рак горла и гортани, рак пищевода, гепатоцеллюлярная карцинома, рак молочной железы и рак толстой кишки. Однако алкоголь может также быть фактором риска для других злокачественных новообразований, включая рак поджелудочной железы и желудка.По данным ASCO, 5-6% новых случаев рака и смертей от рака во всем мире напрямую связаны с алкоголем.