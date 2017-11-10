Ученые нашли легкий способ борьбы с ожирением

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Американские ученые, представляющие Медицинский колледж Бейлора, нашли легкий способ борьбы с ожирением. Научная работа опубликована в журнале Nature Medicine.Аспрозин это гормон, который напрямую отвечает за уровень глюкозы и регулирует рабочую активность областей мозга, контролирующих массу тела и чувство голода. Если его концентрация в крови идет на снижение, то происходит ослабление аппетита. В ходе эксперимента было установлено, что некоторые люди имеют мутацию в гене FBN1 и именно у этой группы отсутствует небольшой фрагмент белка, из которого формируется аспрозин.В своей работе ученые вводили подопытным мышам аспрозин и выявили у них повышение аппетита. Гормон оказывает влияние на два типа нервных клеток: нейроны под названием AgRP и POMC, возбуждающие и подавляющие аппетит соответственно. Такая находка позволит разработать новые действенные методы лечения ожирения, которое беспокоит половину жителей планеты.