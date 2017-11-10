Продукты, которые замедляют прогрессирование артрита
По словам экспертов, людям, страдающим от ревматоидного артрита, стоит отказаться от алкоголя, сигарет и перестать есть все подряд. Им следует перейти на Средиземноморскую, веганскую, элементную диету, состоящую из жизненно необходимых веществ, которые легко усваиваются, или элиминационную диету, предполагающую исключение определенных веществ. Также специалисты советуют этим людям включить в рацион пробиотики.
Кстати, ранее ученые из Каролинского института выяснили, что работа в некоторых сферах повышает риск ревматоидного артрита. Так, у мужчин, работавших в сфере производства, вероятность развития ревматоидного артрита оказалась выше, чем у работников других сфер. В частности, у специалистов по электрике и электронике риск был повышен вдвое, а у каменщиков и бетонщиков - втрое.
Кроме того, риск ревматоидного артрита оказался немного повышен у женщин, работавших младшими медсестрами и санитарками. Представительницы прекрасного пола, которые работали в сфере производства, не были склонны к ревматоидному артриту. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.
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