Продукты, которые замедляют прогрессирование артрита

Ученые из Индии утверждают: черника и зеленый чай спасают от боли, отеков и скованности суставов при ревматоидном артрите. Они даже могут затормозить прогрессирование заболевания. Еще специалисты рекомендуют людям с ревматоидным артритом употреблять сушеные сливы, гранаты, цельные злаки, имбирь, куркуму и оливковое масло.По словам экспертов, людям, страдающим от ревматоидного артрита, стоит отказаться от алкоголя, сигарет и перестать есть все подряд. Им следует перейти на Средиземноморскую, веганскую, элементную диету, состоящую из жизненно необходимых веществ, которые легко усваиваются, или элиминационную диету, предполагающую исключение определенных веществ. Также специалисты советуют этим людям включить в рацион пробиотики.Кстати, ранее ученые из Каролинского института выяснили, что работа в некоторых сферах повышает риск ревматоидного артрита. Так, у мужчин, работавших в сфере производства, вероятность развития ревматоидного артрита оказалась выше, чем у работников других сфер. В частности, у специалистов по электрике и электронике риск был повышен вдвое, а у каменщиков и бетонщиков - втрое.Кроме того, риск ревматоидного артрита оказался немного повышен у женщин, работавших младшими медсестрами и санитарками. Представительницы прекрасного пола, которые работали в сфере производства, не были склонны к ревматоидному артриту. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.