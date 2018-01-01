Ученые рассказали о пользе стресса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Северо-западного университета (США) выяснили, что небольшой стресс повышает устойчивость клеток и защищает их от старения.В ходе исследований американские ученые провели скрининг 22000 генов круглого червя C. elegans. Было установлено, что сигналы от клеточных источников энергии при легком стрессе предотвращают сбой контроля качества белка (протеостазы).Это препятствует накоплению поврежденных белков, которые вызывают старение и развитие возрастных дегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона и др.