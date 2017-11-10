У постродовой депрессии появилось свое отдельное лекарство
Уже обнародованы результаты клинических исследований. Средство называется брексанолон (brexanolone). В рамках экспериментов ему удалось добиться снижения выраженности симптомов депрессии по сравнению с плацебо. Известно, что терапевтический эффект брексанолона проявляется уже через 60 часов после первой дозы.
Это отличный показатель. Для сравнения - стандартные антидепрессанты необходимо принимать 4-6 недель прежде чем острота симптомов начнет снижаться. Ожидается выпуск брексанолона и в форме раствора для инъекций, и в пероральной форме.
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