У постродовой депрессии появилось свое отдельное лекарство

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Послеродовая депрессия - серьезное отклонение, которое не только снижает качество жизни матери и ребенка, но и представляет угрозу для здоровья. Вследствие депрессии у женщины могут даже появляться галлюцинации. К счастью, компания Sage Therapeutics разработала новое средство против послеродовой депрессии, среднетяжелой и тяжелой.Уже обнародованы результаты клинических исследований. Средство называется брексанолон (brexanolone). В рамках экспериментов ему удалось добиться снижения выраженности симптомов депрессии по сравнению с плацебо. Известно, что терапевтический эффект брексанолона проявляется уже через 60 часов после первой дозы.Это отличный показатель. Для сравнения - стандартные антидепрессанты необходимо принимать 4-6 недель прежде чем острота симптомов начнет снижаться. Ожидается выпуск брексанолона и в форме раствора для инъекций, и в пероральной форме.