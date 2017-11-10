5 ранних симптомов рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы известен также как рак экзокринной ткани, этот вид онкологии чаще поражает мужчин, но может развиться и у женщин, особенно в пожилом возрасте.Наша поджелудочная железа имеет форму груши и находится между желудком и позвоночником. Ее работа и корректное выполнение функций очень важны для здоровья всего организма, так как она участвует в обменных процессах, отвечает за выработку определенных жидкостей (соков) для пищеварения и гормонов, которые регулируют уровень сахара в крови.Но, как и другие внутренние органы в нашем теле, поджелудочная железа не застрахована от повреждения злокачественными клетками, формирующими опухоль, а рак, как известно, очень опасная болезнь, нередко заканчивающаяся смертью пациента.Точной причины появления рака поджелудочной железы назвать пока никто не может, но специалисты считают, что здесь могут негативно сказаться следующие факторы: употребление алкоголя, курение, генетическая предрасположенность и др.Одна из причин, почему с данным заболеванием так трудно бороться, — это то, что на ранней стадии человек не замечает каких-либо убедительных симптомов или же путает их с другими, относящимися к более распространенным и менее серьезным болезням.Большая часть симптомов проявляется на стадии, когда опухоль уже имеет значительные размеры, настолько, что может нарушить пищеварение, работу печени или других органов и систем в организме, так или иначе зависящих от функционирования поджелудочной железы.Поэтому этот тип рака еще называют «тихим убийцей», к сожалению, в большинстве случаев его обнаруживают только тогда, когда уже ничего нельзя сделать, чтобы спасти человека.Но есть и хорошая новость: недавно исследователям удалось выявить несколько признаков и симптомов, характерных для ранней стадии рака поджелудочной железы, которые могут помочь вовремя распознать болезнь и приступить к лечению.Боль в животе, свидетельствующая о наличии рака поджелудочной железы, несколько отличается от того, что чувствуют люди при других причинах ее появления: когда человек наклоняется вперед, он чувствует облегчение.При этом эта боль является чем-то постоянным, она периодически меняет свою интенсивность и часто немного отдает в спину.Данный симптом связан с распространением злокачественных клеток в нервных тканях.Это, наверное, самый сложный для правильной идентификации симптом рака поджелудочной железы, так как слишком много факторов могут стать причиной его появления.И, тем не менее, о нем нельзя не упомянуть, потому что он очень распространен среди онкологических больных. Все дело в том, что рак блокирует поток пищеварительных ферментов, отвечающих за переваривание тяжелой пищи (белки, жиры и углеводы).При этом человек может столкнуться со следующими проблемами:Запор.Сильная боль.Воспаление.Повышенное газообразование.Желтоватый оттенок кожи, как правило, является результатом повышенного уровня билирубина в крови.И когда опухоль расположена в головке поджелудочной железы, у пациентов проявляется данный симптом. Часто он сопровождается зудом в руках и ногах.Связано же это с закупоркой желчного протока, отвечающего за регулирование пигментации.Все хотят быстро избавиться от лишних килограммов! И кому-то такое явление покажется настоящим чудом, особенно если никаких особых усилий для этого приложено не было.Но прежде, чем радоваться, нужно вспомнить, что это весьма тревожный сигнал, посылаемый нам организмом. Резкая потеря веса — один из признаков рака или других серьезных хронических заболеваний.Опухоль так или иначе воздействует на пищеварительные ферменты, и очень часто результатом такого воздействия становятся изменения стула. Это тоже может помочь вовремя распознать страшную болезнь.Например, поскольку организму уже сложнее переваривать пищу, кал может стать более твердым (возникают трудности при испражнении). Кроме того, пациенты могут заметить более неприятный, нежели обычно, запах из-за того, что «отходы» будут подвергаться в организме постоянному брожению.Некоторые эксперты считают, что эти и другие признаки (кровотечение, к примеру), замеченные вовремя, увеличивают шансы проведения ранней диагностики.И если данные симптомы повторяются регулярно, то это более, чем веская причина, чтобы обратиться к врачу и провести соответствующее медицинское обследование.Возможно, их источник окажется иным (и это, несомненно, будет только к лучшему), но никогда не следует исключать рак поджелудочной железы из возможных вариантов, особенно, если у вас в семье кто-то уже сталкивался с онкологией.