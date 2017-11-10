Названы 9 сочетаний продуктов и лекарств, которые нельзя употреблять вместе

Все мы знаем, что лекарства нужно принимать по строгим правилам, которые касаются не только дозировки и системы приема, но и рациона питания на время лечения.Эксперты составили 9 пар продуктов и лекарств, которые не рекомендуется, а в некоторых случаях и категорически нельзя принимать вместе.Препараты: теофиллин, альбутерол.Ограничить: напитки и продукты с кофеином.Оба препарата оказывают стимулирующее действие на нервную систему, поэтому, чтобы избежать повышенной возбудимости и нервозности, на период лечения необходимо сократить употребление кофеина. Особенно осторожным следует быть с теофиллином, так как кофеин сильно увеличивает токсичность лекарства. Также нужно свести к минимуму жирную пищу в рационе, потому что она повышает биодоступность теофиллина, что может стать причиной передозировки.(назначают для лечения и профилактики болезней сердца, почек)Препараты: каптоприл, эналаприл, рамиприл.Ограничить: продукты, богатые калием.Лекарства из этой группы увеличивают количество калия в крови, переизбыток которого может спровоцировать нарушение сердечного ритма, одышку. Поэтому на время лечения нужно ограничивать в рационе бананы, картофель, сою, шпинат.(назначают для лечения или профилактики сердечной недостаточности)Наименования: дигоксин.Ограничить: лакрица.Лакрица (солодка) содержит глицирризиновую кислоту, которая, вступая в контакт с дигоксином, может вызвать нарушение сердцебиения и даже сердечный приступ. Содержится это вещество в конфетах, тортах и других кондитерских изделиях. Также солодка часто присутствует в составе кваса и пива.Пищевая клетчатка (например, отруби) снижает эффективность этого препарата, поэтому употреблять ее нужно за 2 часа до или после еды. Ухудшают действие дигоксина и такие травы, как сенна, зверобой.(назначают при ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях)Препараты: аторвастатин, флувастатин, ловастатин, симвастатин, розувастатин, правастатин.Ограничить: грейпфрут.Грейпфрут сильно увеличивает всасываемость препаратов, что повышает вероятность передозировки и появления побочных эффектов. Так, действие всего одной таблетки, запитой грейпфрутовым соком, равно эффекту 20 таблеток, запитых обычной водой. Аналогичным действием обладают такие цитрусовые, как помело, лайм, севильский апельсин.(назначают для лечения и профилактики тромбов)Наименование: варфарин.Ограничить: уменьшающие вязкость крови и богатые витамином К продукты.Принимая этот препарат, нужно значительно сократить потребление клюквы, чеснока, имбиря и некоторых специй (кайенского перца, корицы, куркумы). Эти продукты разжижают кровь и, усиливая действие варфарина, могут спровоцировать кровотечение.Уменьшает эффект препарата витамин К, присутствующий в больших количествах в шпинате, репе, белокочанной капусте, брокколи.(назначается при гипотиреозе — пониженной функции щитовидной железы)Наименование: левотироксин.Ограничить: соя, грецкие орехи, клетчатка.Людям, принимающим левотироксин и его аналоги (эутирокс, баготирокс, L-тироксин), следует ограничивать потребление сои и продуктов из нее, так как эта культура блокирует всасывание препарата. Аналогичным действием обладают грецкие орехи и еда, богатая клетчаткой.(назначаются при бактериальных инфекциях)Наименования: тетрациклин (и остальные препараты этого ряда), ципрофлоксацин, пенициллин.Ограничить: молочные продукты.Указанные антибиотики формируют с кальцием, которым богато молоко и молочные продукты, трудновыводимые соединения, из-за чего активность препарата резко снижается.(назначаются при воспалениях, мышечных и головных болях)Наименование: ибупрофенОграничить: сладкие газированные напитки.Ибупрофен (другие торговые названия: нурофен, адвил, бонифен) несовместим со сладкими газированными напитками. Углекислый газ и кислота, которые содержатся в газировке, усиливают всасываемость и увеличивают концентрацию препарата в крови. В этом случае невозможно контролировать дозу, и возникает угроза токсического действия, которая затрагивает в первую очередь почки.(назначаются при затяжных депрессиях)Наименования: все препараты из группы ингибиторов МАО (транилципромин, фенелзин, ниаламид).Ограничить: продукты, богатые тирамином.В препаратах против депрессии содержится ингибитор моноаминоксидазы, который, вступая в реакцию с тирамином, может увеличить давление до критических значений. Сам тирамин — это аминокислота, которая образуется в результате старения продуктов, богатых белками. В больших количествах это вещество содержится в зрелых сырах, вяленом мясе или рыбе, сухих колбасах, мясных или рыбных консервах.И, пожалуй, самое важное: консультируйтесь с врачом или фармацевтом перед приемом даже самого безобидного, на первый взгляд, лекарства! Человеческий организм уникален, и многие рекомендации, особенно медицинские, должны подбираться индивидуально. Поэтому никакой из вышеперечисленных советов не может заменить врачебную консультацию.