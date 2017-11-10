Рождение детей в позднем возрасте увеличивает продолжительность жизни

Вопрос возраста рождения детей давно вызывает массу споров как среди женщин, так и среди представителей здравоохранения. И теперь новое научное исследование специалистов из Университета Коимбры в Португалии показало, что женщины, которые рожают в возрасте 30 лет, могут рассчитывать на более длительную продолжительность жизни.Исследователи сравнили продолжительность жизни пожилых женщин с возрастом рождения детей. Ученые обнаружили, что женщины, родившие детей в более позднем возрасте, чаще жили дольше, чем те, кто рожал детей в подростковом возрасте и в возрасте 20 лет.В докладе специалистов говорится, что по мере увеличения возраста беременности увеличивается и продолжительность жизни женщин. Другими словами, чем позже женщины рожают, тем дольше они живут. По словам исследователей, женщины, которые рожают позже, имеют тенденцию жить дольше, и гены, которые позволяют им иметь позднюю беременность, благоприятно влияют на продолжительность жизни. Есть несколько причин, почему это может происходить. Женщины, которые рожают позже, как правило, имеют более высокий социальный статус, высокий уровень образования и высокий доход. Они могут позволить себе вести здоровый образ жизни, поэтому могут жить дольше.Тем не менее, медики предупреждают, что женщины должны стараться родить ребенка до того, как им исполнится 30 лет, иначе они могут стать жертвами бесплодия, потому что качество и количество их яйцеклеток снижается с возрастом.