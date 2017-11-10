Медики нашли новый способ лечения гипертонии

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В ходе осуществления комплексных испытаний врачам удалось найти новый способ лечения гипертонии.Следует заметить, что инициаторами опытов стали сотрудники из Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Активное участие в экспериментах принимали коллеги из СО РАН. По словам специалистов, благодаря осуществлению лабораторных наблюдений врачи нашли новый способ лечения гипертонии.С помощью уникальной методики у пациентов снижалось артериальное давление. Новые проекты финансировал Российский научный фонд, а итоги реализованных испытаний опубликованы в журнале под названием Biochemistry. Сообщается, что гипертоническая болезнь является одной из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В Российской Федерации этим недугом болеет около 40% женщин и мужчин.Поиск эффективных способов лечения гипертонии является особенно актуальным в настоящее время. По мнению ученых, короткие фрагменты ДНК могут помочь избавиться от недуга.