Эксперты подсказали, как избавиться от потливости

Эти эффективные способы помогут справиться с неприятностью.Часто именно потливость мешает нашей уверенности в себе и портит даже самый идеальный внешний вид. Можно ли как-то справиться с этой неприятностью? Безусловно, да. Несколько ценных советов помогут вам если не устранить потливость вовсе, то, хотя бы, свести ее к минимуму. Пользуйтесь ими, и будьте всегда на высоте.Сам пот на 90% состоит из воды, поэтому запаха он практически не имеет: запах создают бактерии, которые размножаются из-за недостаточного соблюдения личной гигиены. Старайтесь тщательно следить за собой, особенно в теплое время года. По возможности принимайте душ не менее двух раз в день, носите с собой влажные салфетки, которые помогут сохранить чистоту даже при самом бешеном графике, и, конечно же, ни в коем случае не забывайте об эпиляции подмышек и других проблемных зон.Средства против пота делятся на две группы: дезодоранты и антиперспиранты. Первые устраняют неприятный запах и микробы, но не регулируют уровень потоотделения. Для большей эффективности наносить их нужно на вымытую и сухую кожу. Средства антиперспиранты действуют противоположно: они уменьшаю уровень выделения пота, но не борются с микроорганизмами, которые являются предпосылкой запаха. Помните, то они закупоривают железы, потому использовать их стоит лишь в особенных случаях вроде важного совещания, вечеринки, свидания и т.д. Не злоупотребляйте ими, давайте коже возможность отдохнуть.Определенные продукты способны усиливать выделение пота и усугублять неприятный запах. К ним относится острая пища со специями, горячая пища, жирные приправы, алкоголь, кофеин. По возможности старайтесь избегать их потребления хотя бы в жаркий период. Пейте много воды, употребляйте ее вместо сладких газированных напитков. Бороться с неприятным запахом способны некоторые продукты, содержащие витамин Е, но уровень потоотделения они не уменьшают.Синтетические материалы и ткани мешают дыханию кожи, что провоцирует сильную потливость. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как лен, хлопок и т.д. та же ситуация и с обувью: летом избегайте закрытых моделей и грубых тяжелых материалов, которые приводят к неприятному запаху. Выбирайте открытые варианты из мягкой кожи или ткани.Если проблема повышенного потоотделения беспокоит вас очень сильно и мешает вам, то вы можете обратиться к специалисту, который назначит вам прием специальных препаратов, борющихся с этой проблемой. Это могут быть кремы, мази, таблетки, которые содержат регулирующие потливость компоненты. Но никакого самолечения: применяйте их только после совета с доктором.Хорошо помогают и некоторые средства народной медицины, некоторые варианты вы можете найти здесь. Одним из самых известных является сок репы. Просто натрите репу на терке и отожмите получившуюся массу. Наносите этот сок на те места, потоотделение которых вы бы хотели уменьшить. Еще можно принимать прохладные ванны с настоем дубовой коры или белой ивы.Обычная детская присыпка может стать эффективным решением данной проблемы. Просто наносите ее на проблемные участки, и скоро вы заметите, что неприятная потливость беспокоит вас все меньше и меньше. Аналогичным действием обладает и кукурузный крахмал.На те участки тела, которые доставляют нам особые проблемы, можно наносить обыкновенный скраб для лица или тела. Он отшелушивает кожу и, соответственно, прочищает поры. Вначале потоотделение может даже увеличиться, но это будет лишь первое время, а после - его уровень будет становиться все меньше и меньше. Но не используйте скрабы чаще, чем три раза в неделю.Как правило, люди, имеющие избыточную массу, потеют намного больше, чем их худосочные товарищи. Лишний вес повышает нагрузку на сердце и препятствует циркуляции крови, вследствие чего потоотделение усиливается. Если чувствуете, что у вас есть несколько ненужных килограммов, то постарайтесь их сбросить и в дальнейшем поддерживать свой вес на нормальном уровне.При волнении, страхе, тревоге, нервах сердце начинает биться чаще, и организм выделяет пот активнее. Особенно это актуально, если вам предстоит публичное выступление или сдача отчета начальству. Научитесь контролировать свои эмоции, мыслите позитивно, высыпайтесь и не волнуйтесь по пустякам. Если вам тяжело достичь душевной гармонии самостоятельно, то в этом вам может помочь йога, пилатес, аэробика или дыхательная гимнастика. Такие виды активности помогают успокоиться и настроиться на позитивный лад, а также работают над вашей уверенностью в себе.