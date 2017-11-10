Названы болезни, от которых уберегут яблоки

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Медики объяснили, почему следует налегать на яблоки.Всем известно, что яблоки не просто самый распространенный и доступный фрукт, обогащенный витаминами и минералами, но и продукт, который очень полезен для здоровья. Правда, полезными яблоки можно назвать только в том случае, если кушать их вместе с кожурой, потому как в их мякоти содержится мизерное количество тех веществ, которые мы хотим из них получить.Ученые неоднократно исследовали влияние яблок на здоровье и организм женщин, мужчин, детей и стариков, в результате чего сделали несколько выводов относительно того, для чего полезен данный фрукт и почему.Яблоки богаты нутриентами, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма. Нутриенты делятся на макро- и микроэлементы, а также аминокислоты, которые ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение в целом. Плюс ко всему, данные вещества заботятся о том, чтобы процессы преждевременного старения не одолевали организм человека и он как можно дольше оставался молодым и здоровым.- рак груди, простаты, кишечника и легких;- инфаркты и инсульты, а также другие заболевания сердца и сосудов;- ожирение и сахарный диабет;- бронхит, астма, пневмония и другие заболевания дыхательных органов.Ешьте яблоки ежедневно и каждый раз выбирайте разные сорта, потому как набор компонентов в них тоже отличается и то, что есть в красном яблоке, того может не быть в зеленом.