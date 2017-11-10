Что предпринять, чтобы не заболеть гриппом?

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Сложно не болеть в холодное время года, особенно, когда вокруг уже ходит вирус гриппа. Но можно подстраховаться и принять необходимые меры, чтобы не заболеть этой массовой болезнью. Если вы сильно замерзли, отправляйтесь домой или в любое теплое помещение. Если в транспорте или в кабинете рядом с вами кто-то чихает, кашляет, не стоит подходить к нему близко. Чтобы не заразиться, необходимо надевать маску, которая продается в любой аптеке.Лучше купить сразу несколько масок, потому что маску обязательно нужно менять каждые четыре часа… Если вы предполагаете, что все-таки уже заразились, и появились первые простудные симптомы, тогда первое, что надо сделать, это - промывка дыхательного пути - носа. Для промывания врачи советуют использовать солевой раствор. Такой раствор можно приготовить из воды и поваренной соли: 1 грамм соли на 100 миллилитров воды.Во время эпидемии нос нужно промывать регулярно утром и вечером… Кроме того, следует принимать витамин С по 1 таблетке 3 раза в день в течение недели. Тщательно мойте руки, потому что вирус гриппа можно заполучить через обычное рукопожатие или немытые руки, после того как вы подержались за поручни в общественном транспорте… И чаще, чем обычно, делайте влажную уборку в своей квартире. Помните, бактерии бояться чистоты и дезинфицирующих растворов.