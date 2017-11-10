Боль в горле может быть признаком необратимой болезни
Помимо боли в горле о раке ротовой полости могут свидетельствовать: длительная ноющая боль в зубах и деснах, неприятные ощущения на языке и неудобства при жевании пищи. Даже если кажется, что дискомфорт вызван зубными протезами, онкологи призывают на всякий случай пройти обследование. Ведь рак ротовой полости — заболевание, пропустить которое опасно для жизни.
По статистике, в период с 90-х годов прошлого века по настоящее время, количество случаев данного вида онкологии выросло втрое. И это только официальные данные. В их основу легли поставленные диагнозы, а сколько людей умирают, так и не обратившись к врачам!
Будущая перспектива еще более устрашающая. Рак ротовой полости будет прогрессировать, и в течение ближайших 20 лет количество пациентов вырастет на 33%!
Как обезопасить себя?
В группу риска входят те, кто ведет нездоровый образ жизни. Это и неправильное питание, и вредные привычки, и несвоевременное обращение за медицинской помощью.Чтобы минимизировать риск заболевания раком ротовой полости, онкологи рекомендуют:- полностью отказаться от курения,- снизить уровень потребления алкоголя,- добавить в рацион свежих овощей и фруктов,- регулярно проходить осмотр у стоматолога.
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