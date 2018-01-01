Этот неожиданный фактор нейтрализует стресс и улучшает память
Исследователи из Университета Лома Линда решили узнать, как смех воздействует на мозг человека.
Оказалось, что ему по силам снизить уровень гормона стресса кортизола, что в свою очередь защищает от повреждения нейроны памяти, снижает артериальное давление и увеличивает приток крови к мозгу.
Кроме того, «смех увеличивается выброс эндорфинов и дофамина в головном мозге, что вызывает чувство удовольствия и вознаграждения», — говорят авторы исследования.
«Эти позитивные и полезные нейрохимические изменения, в свою очередь, усиливают иммунную систему человека.
Есть даже изменения в деятельности мозговых волн, так то искренний смех производит те же частоты мозговых волн, что и медитативное состояние».
В одном из экспериментов группе пожилых людей был показан 20-минутный смешной видеосюжет. У добровольцев обеих групп в начале и в конце эксперимента были измерены уровни гормона кортизола, также все они прошли тесты на способность запоминать информацию.
Исследовательская группа обнаружила значительное снижение концентрации кортизола у всех, кто смотрел видео, и улучшение показателей в тестах.
Интересно, что самая заметная разница в результатах оказалась у диабетиков — видимо, им особенно не хватает в жизни смеха!
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