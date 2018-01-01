Активные нагрузки при гриппе смертельно опасны
Нагрузки при простуде даже без высокой температуры вызывают воспаление сердечной мышцы — миокардит — предупредил эксперт Немецкого фонда сердца профессор-кардиолог Михаэль Бём.
По словам эксперта, при любой бактериальной или вирусной инфекции больным следует отказаться от активных физических нагрузок до тех пор, пока полностью не пройдут симптомы заболевания: повышенная температура, кашель, вялость, боли в конечностях. При обострении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний во время инфекционного заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы миокардит был обнаружен как можно раньше.
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Добавил stefan в категорию Инфекционные болезни
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