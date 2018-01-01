Активные нагрузки при гриппе смертельно опасны

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Несоблюдение щадящего режима при острой инфекции грозит пациентам массивной сердечной недостаточностью и внезапной смертью. Многие люди при заболевании гриппом пытаются вести обычный образ жизни, включая трудовые и физические нагрузки. Однако банальная вирусная инфекция может привести к тяжелым осложнениям, так как возбудитель легко проникает в различные органы.Нагрузки при простуде даже без высокой температуры вызывают воспаление сердечной мышцы — миокардит — предупредил эксперт Немецкого фонда сердца профессор-кардиолог Михаэль Бём.По словам эксперта, при любой бактериальной или вирусной инфекции больным следует отказаться от активных физических нагрузок до тех пор, пока полностью не пройдут симптомы заболевания: повышенная температура, кашель, вялость, боли в конечностях. При обострении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний во время инфекционного заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы миокардит был обнаружен как можно раньше.