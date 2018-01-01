Почему сводит ноги: самые распространенные причины

Это может случиться где угодно: на тренировке, в метро, во время прогулки и даже когда вы спите.

Дефицит витаминов

Усталость

Беременность

Перетренированность

Обезвоживание

Влияние препаратов

Заболевания

Такой неприятный симптом как судороги может возникать на фоне дефицита в организме калия, кальция, магния и натрия. Исправить ситуацию можно с помощью сбалансированного питания и приема витаминов.По мнению врачей, уставшая мышца быстрее теряет питательные вещества, поэтому организму требуется больше минералов для нормального функционирования. Если вы проводите на ногах больше шести часов в сутки, обязательно включите в свое расписание массаж или посещение бассейна.Чаще всего судороги беспокоят будущих мам во втором и третьем триместрах беременности.Готовитесь к марафону или решили покорить всех точеной фигурой на новогодней вечеринке? Тогда ваш организм наверняка знает, что такое перетренированность. Чтобы избавиться от неприятных судорог, уделяйте больше внимания растяжке и не забывайте планировать свои тренировки так, чтобы оставалось время для восстановления.С проблемой судорог часто сталкиваются те люди, которые мало пьют. С чем это связано, ученые до сих пор не выяснили. Однако, существует мнение, что при дефиците влаги нервные окончания способны стимулировать сокращения в пространстве вокруг нерва. Собственно, это и приводит к тому, что сводит ноги.Вызывать судороги могут медикаменты, которые снижают артериальное давление (диуретики). Подобный побочный эффект есть также у лекарств от анемии, остеопороза, менопаузы. Если вы считаете, что данный симптом вызван медикаментами, обязательно обсудите этот вопрос с лечащим врачом.Еще одной причиной судорог могут быть различные заболевания. Например, болезни периферической артерии, рассеянный склероз, остеоартрит и пр. При появлении неприятных ощущений в ногах не стоит медлить с походом к доктору.