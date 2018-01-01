Как сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях: секреты успешных людей
Исследования, проведённые компанией TalentSmart, показали, что 90% служащих с наилучшими показателями в работе знают, как справляться с напряжением и держать свои эмоции под контролем. Восемь правил управления эмоциями помогают этим людям справляться со стрессом.
1. Ценят то, что имеют
Если вы отвлечётесь от работы и составите список того, что цените в жизни, скорее всего, вы почувствуете себя спокойнее. Чувство благодарности снижает уровень кортизола на 23%. Кроме того, согласно результатам эксперимента, проведённого в Калифорнийском университете, у людей, которые ежедневно испытывают чувство признательности, улучшается настроение и физическое состояние.
2. Не задаются вопросом «Что, если…»
Чем больше вы концентрируетесь на возможных вариантах развития событий, тем меньше времени вы тратите на реальные действия. Успешные люди не задаются вопросом «Что, если…». Они знают, что ответ не принесёт ни удовлетворения, ни спокойствия.
3. Остаются позитивными
Позитивные мысли отвлекают от стресса. Чтобы успокоиться, нужно подумать о чём-то приятном. Это лёгкая задача, если у вас уже хорошее настроение. Но когда вы на грани отчаяния, вам кажется, что найти что-то позитивное нереально. В этом случае подумайте и назовите хотя бы одно положительное событие, произошедшее за день. Поймите, что и в плохой день случается что-то хорошее.
4. Уходят в офлайн
Современные технологии обеспечивают людей связью 24 часа в сутки, что делает нас доступными для круглосуточной работы. Если вы не разграничили жизнь и работу, вы сами подвергаете себя постоянному стрессу. Чтобы перестать думать о работе, попробуйте уйти в офлайн. Начните с коротких периодов, например утром в выходные, когда попытки связаться с вами по работе наименее вероятны.
Вы удивитесь, насколько снизится уровень стресса в вашей жизни, если вы будете отключаться от работы.
5. Пьют меньше кофе
Из-за частого употребления кофеина учащается пульс, возникает чувство волнения, всплеск энергии. Так устроен механизм выживания, позволяющий быстро реагировать на угрозу. Если вас не преследует медведь, ваш организм не нуждается в подобной стимуляции, так как она повышает уровень стресса и чувство беспокойства.
6. Высыпаются
Когда вы спите, ваш мозг перезагружается и обрабатывает воспоминания прошедшего дня. В итоге вы просыпаетесь с ясной головой. Недостаток сна повышает уровень кортизола. Добавьте к этому стресс из-за работы и получите эмоциональное выгорание. Хотите хорошо работать — хорошо спите.
7. Не занимаются самокопанием
Каждый из нас периодически занимается этим, хотя ничего хорошего это не даёт и ничего общего с объективным анализом не имеет. Чем больше вы размышляете о негативе, тем больше энергии вы отдаёте ему.
Лучший способ избавиться от этого мучительного процесса — переключиться на что-то другое.
8. Просят поддержки
Совершенно неэффективно делать всё самостоятельно.
Чтобы работать спокойно и продуктивно, вы должны признать свои слабости и попросить о помощи, когда вам это нужно.
Такой подход поможет не только эффективнее и быстрее выполнять задачи, но облегчит вам работу.
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