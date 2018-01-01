Против диабета можно бороться специями

Известная индийская специя куркума с древних времен применялась в медицинских целях для заживления ран, уменьшения боли и признаков воспаления. Ученые решили выяснить, какой эффект имеет эта специя против таких заболеваний, как возникновение ожирения и диабета II типа.Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии, используя результаты тестов на уровни инсулина и глюкозы в крови, доказали, что куркума, добавленная в рацион питания лабораторных мышей, сделала животных менее восприимчивыми к развитию диабета.Ученые обнаружили, что у получающих куркуму грызунов значительно уменьшились процессы воспаления в жировой ткани и печени. Американские медики полагают, что куркумин, антиокидантный компонент в растении, обладает свойствами по нормализации выработки инсулина, предотвращая тем самым диабет.По словам специалистов, куркума не имеет никакого ограничения дозы потребления, по крайней мере 12 грамм ежедневно не повредит человеческому организму. К тому же действие куркумина было связано с небольшим, но существенным снижением массы тела и содержанием жира в тканях, несмотря на калорийность пищи. Таким образом, куркума полезна и для фигуры, считают терапевты.