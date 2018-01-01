Пять причин возникновения проблемных вен
Ученые выделяют пять основных предпосылок для развития варикоза.
1. Генетика (прочность клапанного аппарата вен заложена в ДНК). Есть наблюдение: если у обоих родителей варикоз, то вероятность его передачи по наследству порядка 80 процентов.
2. Частые длительные стационарные нагрузки. Риск развития варикоза возрастает, если вы занимаетесь силовыми видами спорта (например, тяжелой атлетикой, даже в фитнес-варианте), если вынуждены регулярно носить тяжести, подолгу сидеть за рулем или несколько часов подряд неподвижно стоять на ногах.
3. Гормональные изменения. В большей степени это касается женщин. Также нередко варикоз начинает прогрессировать при беременности, потому что в этот период увеличивается нагрузка на органы брюшной полости и кровеносные сосуды таза и ног женщины.
4. Лишний вес. Когда мы делаем шаг, на ноги приходится аж четыре массы нашего тела! В такой ситуации кровеносные сосуды находятся почти в буквальном смысле под прессом, нарушается венозный отток и работа венозных клапанов, что также ведет к растяжению сосудистой стенки и прогрессированию варикозной болезни.
5. Питание, бедное витаминами С, Е, D и клетчаткой.
Если на ногах уже заметны выступившие синеватые вены, значит, от начала заболевания варикозом прошло уже 5-6 лет. В самом начале проблем с клапанным аппаратом вен человек ощущает только дискомфорт в виде усталости ног, потом добавляются отеки после физнагрузок, хождения на каблуках или в тесной обуви, на коже появляются сосудистые звездочки. А если вены на ногах уже отчетливо проступают, это пороговый момент. Потом, если не принять меры, болезнь будет прогрессировать достаточно быстро. Однако же серьезная операция под общим наркозом (флебэктомия) нужна лишь в 10-15 случаях выраженного варикоза из 100.
Сейчас есть щадящие способы удаления проблемных вен, например, лазерная коагуляция, криовоздействие, радиочастотные методы. Эти процедуры проводятся амбулаторно, то есть вы на протяжении, скажем, месяца раз в неделю приходите в клинику на сеанс, анестезия делается только местная. В общем, никаких сложностей в виде оформления бюллетеня и нахождения на больничной койке это не представляет.
Врачи-флебологи поясняют: одна удаленная венка составляет где-то 0,01% от общего количества вен. Так что жалеть ее не стоит. Тем более что деформированные, расширенные вены мешают оттоку крови. Из-за того что в пораженных варикозом венах сосудистая стенка воспалена, вода из подкожной и жировой клетчатки не может попасть в кровь. От этого - задержка жидкости и отеки. Так что удаление варикозных вен на ногах не приводит к недостаточности кровообращения, а, напротив, помогает ее избежать.
Вылечить варикоз полностью невозможно. Но вполне реально добиться того, чтобы вены находились в хорошем тонусе, чтобы не возникало осложнений в виде тромбофлебита и трофических язв. Для этого всем людям, страдающим варикозом, нужно соблюдать важные правила: регулярные динамические нагрузки (ходьба, плавание, аквааэробика), ношение компрессионного трикотажа, осмотр врача-флеболога хотя бы раз в год.
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Добавил GooDZonE в категорию Дерматология
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