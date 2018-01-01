Пять причин возникновения проблемных вен

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Если кто-то говорит, что одним лишь уникальным чудо-средством или аппаратом можно вылечить варикоз раз и навсегда, не верьте. И если на ногах уже обосновались «виноградные грозди», то избавиться от них ни мазями, ни припарками не получится. Лучше до этого не доводить, ведь варикозные вены - не просто косметический дефект, а серьезное и прогрессирующее заболевание.Ученые выделяют пять основных предпосылок для развития варикоза.(прочность клапанного аппарата вен заложена в ДНК). Есть наблюдение: если у обоих родителей варикоз, то вероятность его передачи по наследству порядка 80 процентов.. Риск развития варикоза возрастает, если вы занимаетесь силовыми видами спорта (например, тяжелой атлетикой, даже в фитнес-варианте), если вынуждены регулярно носить тяжести, подолгу сидеть за рулем или несколько часов подряд неподвижно стоять на ногах.. В большей степени это касается женщин. Также нередко варикоз начинает прогрессировать при беременности, потому что в этот период увеличивается нагрузка на органы брюшной полости и кровеносные сосуды таза и ног женщины.. Когда мы делаем шаг, на ноги приходится аж четыре массы нашего тела! В такой ситуации кровеносные сосуды находятся почти в буквальном смысле под прессом, нарушается венозный отток и работа венозных клапанов, что также ведет к растяжению сосудистой стенки и прогрессированию варикозной болезни.Если на ногах уже заметны выступившие синеватые вены, значит, от начала заболевания варикозом прошло уже 5-6 лет. В самом начале проблем с клапанным аппаратом вен человек ощущает только дискомфорт в виде усталости ног, потом добавляются отеки после физнагрузок, хождения на каблуках или в тесной обуви, на коже появляются сосудистые звездочки. А если вены на ногах уже отчетливо проступают, это пороговый момент. Потом, если не принять меры, болезнь будет прогрессировать достаточно быстро. Однако же серьезная операция под общим наркозом (флебэктомия) нужна лишь в 10-15 случаях выраженного варикоза из 100.Сейчас есть щадящие способы удаления проблемных вен, например, лазерная коагуляция, криовоздействие, радиочастотные методы. Эти процедуры проводятся амбулаторно, то есть вы на протяжении, скажем, месяца раз в неделю приходите в клинику на сеанс, анестезия делается только местная. В общем, никаких сложностей в виде оформления бюллетеня и нахождения на больничной койке это не представляет.Врачи-флебологи поясняют: одна удаленная венка составляет где-то 0,01% от общего количества вен. Так что жалеть ее не стоит. Тем более что деформированные, расширенные вены мешают оттоку крови. Из-за того что в пораженных варикозом венах сосудистая стенка воспалена, вода из подкожной и жировой клетчатки не может попасть в кровь. От этого - задержка жидкости и отеки. Так что удаление варикозных вен на ногах не приводит к недостаточности кровообращения, а, напротив, помогает ее избежать.Вылечить варикоз полностью невозможно. Но вполне реально добиться того, чтобы вены находились в хорошем тонусе, чтобы не возникало осложнений в виде тромбофлебита и трофических язв. Для этого всем людям, страдающим варикозом, нужно соблюдать важные правила: регулярные динамические нагрузки (ходьба, плавание, аквааэробика), ношение компрессионного трикотажа, осмотр врача-флеболога хотя бы раз в год.