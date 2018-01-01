Ранняя менопауза: признаки и симптомы

Менопауза — неизбежный этап в жизни каждой женщины, когда у нее заканчивается меструация и она переживает ряд гормональных изменений, препятствующих наступлению беременности.

Обычно это случается в возрасте после 45 лет, хотя снижение уровня эстрогенов и прогестерона в женском организме наблюдается и в предшествующие годы (это первые симптомы).

Это очень сложный период для женщины, так как ее организм претерпевает ряд физических и психологических изменений, которые так или иначе «вмешиваются» в ее жизнь и заставляют подстраиваться под себя.

Но хорошая новость в том, что пережить менопаузу помогут правильный образ жизни и некоторые пищевые добавки, которые позволят держать симптомы под контролем.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1% женщин во всем мире страдают от так называемой «ранней менопаузы«.

Говорить о ней можно, если яичники перестают функционировать и прекращается менструация в возрасте от 40 до 45 лет.

Сначала это проявляется как нерегулярный менструальный цикл, а затем месячный полностью «проходят».

И проблема не только в возможности зачатия, ведь ранние гормональные изменения в женском организме повышают риск развития хронических заболеваний и появления эмоциональных проблем.

Каковы причины наступления ранней менопаузы?

Значительный процент случаев наступления ранней менопаузы не имеет установленной причины. Однако можно выделить несколько факторов, которые так или иначе могут быть связаны с этим:

- генетические и хромосомные аномалии;
- инфекционные агенты;
- аутоиммунные заболевания;
- воздействие токсичной среды;
- избыточный вес и ожирение;
- агрессивные методы лечения, такие как лучевая и химиотерапия;
- хирургическое удаление яичников.

Симптомы ранней менопаузы

Признаки преждевременной менопаузы могут варьироваться от случая к случаю и всегда будут связаны с гормональными изменениями, которые происходят в женском организме.

Снижение уровня эстрогенов в яичниках вызывает ряд симптомов, которые постепенно «убирают» такие женские функции, как менструация и способность к зачатию.

Основными признаками являются:

Ранняя менопауза и цикл

В результате снижения уровня эстрогенов, месячные у женщин начинают наступать нерегулярно, цикл все время меняется. Иногда, в какие-то месяцы, они не приходят вовсе.

Кроме того, многие женщины отмечают изменение количества выделений (в сторону уменьшения), а также изменение их цвета или запаха.

Ночные «приливы»

Просыпаться по ночам от неприятного чувства жара — явный признак наступления менопаузы. И если это происходит с женщиной, которой еще нет 40 лет, то, вероятно, речь идет о преждевременной менопаузе.

Учащенное сердцебиение

Гормональные изменения, связанные с наступлением преждевременной менопаузы, могут привести к нарушению сердечного ритма и вызвать «дискомфортное» учащенное сердцебиение.

Важно при этом регулярно наблюдаться у врача, потому что это также увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний.

Вагинальная сухость

Данный симптом достаточно тревожен, так как может негативно сказаться на интимной жизни женщины. Из-за снижения уровня эстрогенов (опять же) влагалище теряет свою естественную влагу и ощущается недостаток «смазки».

В результате секс может стать неприятным и даже болезненным.

Снижение либидо

Снижение либидо не всегда является признаком наступления преждевременной менопаузы, ведь сексуальное желание, в конце концов, определяется несколькими факторами.

Однако если это случается без видимой на то причины, то, возможно, виноваты и гормоны (а вместе с ними и менопауза).

Инфекции мочевыводящих путей

Увеличение инфекций мочевых путей является одним из ранних признаков наступления преждевременной менопаузы.

Дисбаланс уровня pH в интимной зоне создает благоприятные условия для роста и размножения бактерий, что сильно повышает риск цистита.

Обратите внимание, что иммунная система также ослабевает, она теряет свою былую способность бороться с вирусами, бактериями и другими инфекционными агентами.

Перепады настроения

Перепады настроения, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания — вот еще несколько признаков ранней менопаузы.

Все дело в том, что гормональный дисбаланс влияет и на нервную систему, и из-за этого женщина часто страдает от своего, мягко говоря, нестабильного настроения.

Потеря плотности костной ткани

Снижение уровня эстрогенов в женском организме приводит еще к одному явлению, на которое обязательно нужно обратить свое внимание: это потеря плотности костной ткани.

Связано оно с тем, что организм теряет способность поглощать кальций и другие питательные вещества так же, как и раньше, а костям они нужны всегда.

Можно ли избежать ранней менопаузы?

На сегодняшний день какого-то универсального «лекарства» от ранней менопаузы нет.

Специалисты часто рекомендуют гормональную терапию, пищевые добавки: кальций и другие препараты для того, чтобы держать симптомы под контролем.

Самое главное, научиться воспринимать любую действительность с оптимизмом и сосредоточиться на заботе о себе.
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Добавил GooDZonE в категорию Гинекология

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