Ранняя менопауза: признаки и симптомы

Менопауза — неизбежный этап в жизни каждой женщины, когда у нее заканчивается меструация и она переживает ряд гормональных изменений, препятствующих наступлению беременности.Обычно это случается в возрасте после 45 лет, хотя снижение уровня эстрогенов и прогестерона в женском организме наблюдается и в предшествующие годы (это первые симптомы).Это очень сложный период для женщины, так как ее организм претерпевает ряд физических и психологических изменений, которые так или иначе «вмешиваются» в ее жизнь и заставляют подстраиваться под себя.Но хорошая новость в том, что пережить менопаузу помогут правильный образ жизни и некоторые пищевые добавки, которые позволят держать симптомы под контролем.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1% женщин во всем мире страдают от так называемой «ранней менопаузы«.Говорить о ней можно, если яичники перестают функционировать и прекращается менструация в возрасте от 40 до 45 лет.Сначала это проявляется как нерегулярный менструальный цикл, а затем месячный полностью «проходят».И проблема не только в возможности зачатия, ведь ранние гормональные изменения в женском организме повышают риск развития хронических заболеваний и появления эмоциональных проблем.Значительный процент случаев наступления ранней менопаузы не имеет установленной причины. Однако можно выделить несколько факторов, которые так или иначе могут быть связаны с этим:- генетические и хромосомные аномалии;- инфекционные агенты;- аутоиммунные заболевания;- воздействие токсичной среды;- избыточный вес и ожирение;- агрессивные методы лечения, такие как лучевая и химиотерапия;- хирургическое удаление яичников.Признаки преждевременной менопаузы могут варьироваться от случая к случаю и всегда будут связаны с гормональными изменениями, которые происходят в женском организме.Снижение уровня эстрогенов в яичниках вызывает ряд симптомов, которые постепенно «убирают» такие женские функции, как менструация и способность к зачатию.Ранняя менопауза и циклВ результате снижения уровня эстрогенов, месячные у женщин начинают наступать нерегулярно, цикл все время меняется. Иногда, в какие-то месяцы, они не приходят вовсе.Кроме того, многие женщины отмечают изменение количества выделений (в сторону уменьшения), а также изменение их цвета или запаха.Ночные «приливы»Просыпаться по ночам от неприятного чувства жара — явный признак наступления менопаузы. И если это происходит с женщиной, которой еще нет 40 лет, то, вероятно, речь идет о преждевременной менопаузе.Учащенное сердцебиениеГормональные изменения, связанные с наступлением преждевременной менопаузы, могут привести к нарушению сердечного ритма и вызвать «дискомфортное» учащенное сердцебиение.Важно при этом регулярно наблюдаться у врача, потому что это также увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний.Вагинальная сухостьДанный симптом достаточно тревожен, так как может негативно сказаться на интимной жизни женщины. Из-за снижения уровня эстрогенов (опять же) влагалище теряет свою естественную влагу и ощущается недостаток «смазки».В результате секс может стать неприятным и даже болезненным.Снижение либидоСнижение либидо не всегда является признаком наступления преждевременной менопаузы, ведь сексуальное желание, в конце концов, определяется несколькими факторами.Однако если это случается без видимой на то причины, то, возможно, виноваты и гормоны (а вместе с ними и менопауза).Инфекции мочевыводящих путейУвеличение инфекций мочевых путей является одним из ранних признаков наступления преждевременной менопаузы.Дисбаланс уровня pH в интимной зоне создает благоприятные условия для роста и размножения бактерий, что сильно повышает риск цистита.Обратите внимание, что иммунная система также ослабевает, она теряет свою былую способность бороться с вирусами, бактериями и другими инфекционными агентами.Перепады настроенияПерепады настроения, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания — вот еще несколько признаков ранней менопаузы.Все дело в том, что гормональный дисбаланс влияет и на нервную систему, и из-за этого женщина часто страдает от своего, мягко говоря, нестабильного настроения.Потеря плотности костной тканиСнижение уровня эстрогенов в женском организме приводит еще к одному явлению, на которое обязательно нужно обратить свое внимание: это потеря плотности костной ткани.Связано оно с тем, что организм теряет способность поглощать кальций и другие питательные вещества так же, как и раньше, а костям они нужны всегда.На сегодняшний день какого-то универсального «лекарства» от ранней менопаузы нет.Специалисты часто рекомендуют гормональную терапию, пищевые добавки: кальций и другие препараты для того, чтобы держать симптомы под контролем.Самое главное, научиться воспринимать любую действительность с оптимизмом и сосредоточиться на заботе о себе.