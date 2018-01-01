6 признаков, предупреждающих, что желчный пузырь не в порядке

Желчный пузырь — это небольшой орган, расположенный чуть ниже печени. Его основной задачей является выделение желчи, которая помогает расщеплять жиры.Таким образом, желчный пузырь участвует в пищеварительном процессе нашего организма: высвобождая желчь в желчном протоке, он помогает переваривать некоторые отходы, которые сохраняются и накапливаются в кишечнике.Но как это бывает со всеми другими органами, желчный пузырь не всегда справляется со своими функциями. Иногда в каналах накапливаются различные вещества, они закупоривают их и препятствуют нормальному прохождению желчи.В результате у человека возникает ряд симптомов, и если их игнорировать, то со временем качество жизни может заметно снизиться.По этой причине очень важно знать, как проявляются трудности в работе желчного пузыря, и проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя получить соответствующее лечение.Эксперты рассказали о 6 наиболее распространенных признаках, которые не следует оставлять без внимания.Как уже отмечалось выше, желчный пузырь участвует в процессе пищеварения, высвобождая вещество, которое является ключевым для разрушения жиров.Когда же в желчных каналах появляются «препятствия» для прохождения желчи, пищеварение затрудняется и могут возникнуть такие симптомы, как воспаление и повышенное газообразование.Это связано со скоплением отходов и шлаков, которые не были выведены из организма естественным образом и начали разлагаться, вызывая подобный дискомфорт.В добавок к повышенному газообразованию проблемы в желчном пузыре вызывают боли и ощущение тяжести в животе.Этот симптом, который иногда распространяется на правую часть спины, связан с воспалительными процессами (вызванными, в свою очередь, плохим пищеварением).Боль, как правило, возникает внезапно и длится около 15 минут.Затем она исчезает, но появляется вновь, уже более интенсивная и продолжительная (может длиться до 12-15 часов).Этот симптом требует медицинской помощи, так как может быть связан с наличием камней в желчном пузыре.Периодические приступы тошноты и головокружение — это еще один симптом, который ни в коем случае нельзя игнорировать.Безусловно, он может быть связан и с другими заболеваниями, но нельзя исключать и проблемы с желчным пузырем.Данное состояние может быть следствием неспособности организма использовать желчные соки для переваривания жиров, что увеличивает количество отходов в кишечнике и кровотоке.Кроме того, когда в желчном пузыре образуются камни, возникает определенное давление на желудок, которое тоже может быть причиной тошноты и рвоты.Известно, что неприятный запах изо рта вызван бактериальными инфекциями или неправильной гигиеной.Однако если этот симптом стал хроническим и не поддается контролю, возможно, его появление связано с проблемами в работе печени или желчного пузыря.В последнем случае во рту появляется металлический привкус. В сочетании с неприятным запахом изо рта это вызывает сильный дискомфорт.А истинные виновники этой проблемы — скопление токсинов и недостаточная выработка желчи.Внезапная потеря аппетита тоже является тревожным симптомом. Значит, в организме что-то не в порядке…Это может быть связано с хроническими заболеваниями воспалительного характера, но также является частым симптомом при наличии проблем с пищеварением, вызванных, в свою очередь, некорректной работой желчного пузыря.Отсутствие аппетита в течение нескольких дней может указывать на воспаление желчных протоков или на их закупоривание из-за образования камней.По мере того, как проблема усугубляется, пациент чувствует воспаление и переполненность в желудке.Если кожа или белки глаз приобрели желтоватый оттенок, важно незамедлительно обратиться к врачу, чтобы выяснить, связано ли это с желтухой (гепатит) или нет.Данное состояние вызвано скоплением желчи в желчном пузыре. Иногда это приводит к образованию камней.Это вещество попадает в кровоток и «путешествует» по организму, достигая различных клеток и тканей тела.Проблема для здоровья достаточно серьезная, а потому ее следует решать под медицинским наблюдением.А у вас есть какие-либо из вышеперечисленных симптомов? Заметили два или более? Если так, то сходите к врачу: осмотр и соответствующие анализы помогут выявить проблемы в работе этого органа.В случае если диагноз окажется положительным, имейте в виду, что необходимо будет улучшить свои привычки в повседневной жизни. Тогда лечение, назначенное специалистом, даст лучшие результаты.Очень важно избегать малоподвижного образа жизни и обеспечить себе сбалансированный рацион питания, где потребление жиров, сахаров и калорий в принципе будет под вашим строгим контролем.