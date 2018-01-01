Восемь причин включить в свой рацион корицу

Корица способствует похудению и защищает сердце.Корица — специя, обладающая целебными свойствами, с давних пор она пользуется заслуженной популярностью.Ее получают из коры дерева Cinnamomum verum. Эта специя высоко ценилась еще в Древнем Египте, где она считалась подарком, достойным фараонов.В наше время корица используется для придания приятного вкуса и аромата разным десертам и напиткам, а также для приготовления домашних лечебных средств.Благодаря высокому содержанию в ней необходимых для организма нутриентов, она помогает при разных проблемах со здоровьем.Корица обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, и может использоваться и как наружное средство.Она вполне доступна, и ее можно включать в диету самыми разными способами.Эксперты привели 8 причин, по которым корицу стоит постоянно включать в свою диету.В корице содержится активное вещество цинамальдегид, которое благодаря своему противовоспалительному действию улучшает пищеварение.Оно также обладает антиспазматическим и ветрогонным действием и уменьшает такие симптомы несварения, как боль, воспаление и чрезмерное газообразование.В корице также есть клетчатка и кальций, поэтому она помогает нормальной работе прямой кишки и облегчает удаление из организма желчных солей и других отходов жизнедеятельности.Регулярное и умеренное потребление корицы благотворно влияет на состояние сердца и сосудов.Эта специя, богатая необходимыми жирными кислотами и антиоксидантами, способствует снижению уровня холестерина и предотвращает повышение артериального давления.Содержащиеся в ней противовоспалительные вещества участвуют в процессах восстановления тканей в сосудах и таким образом помогают снизить риск инфаркта.Цинамальдегид, содержащийся в корице, стимулирует метаболизм и активизирует сжигание жира.Настой корицы способствует детоксикации крови и улучшает способность тела использовать углеводы и сахара как источник энергии.И это еще не все. Содержащаяся в корице клетчатка оказывает легкий насыщающий эффект, и это помогает избегать лишних «перекусов», а значит, поглощения лишних калорий.В состав этой специи входит также цинамтанин В1, стимулирующий рецепторы инсулина в организме и не дающий им деактивироваться.Благодаря этому они работают в оптимальном режиме, глюкоза используется организмом, и сахар не накапливается в крови.Поэтому корица помогает предотвратить диабет. А если болезнь уже началась, корица помогает держать уровень сахара в крови под контролем.Антибактериальные и противовоспалительные вещества, содержащиеся в корице, помогают защищать дыхательную систему от антигенов, вызывающих болезни.Горячий чай с корицей помогает при насморке и кашле. Слизи становится меньше, и воспаление тканей уменьшается.И, благодаря высокому содержанию в ней антиоксидантов, корица помогает очищать дыхательные пути и нейтрализует вредное действие свободных радикалов.Результаты исследований показали, что умеренное потребление корицы стимулирует функции мозга и предотвращает его преждевременное старение. Улучшаются память и внимание, повышается скорость восприятия информации.Аромат этой специи тоже стимулирует работу мозга, в частности повышается концентрация внимания.Женщинам, испытывающим сильные менструальные боли, может помочь корица.Она обладает антиспазматическим и анальгетическим действием и поэтому способствует расслаблению чрезмерно напряженных мышц и облегчает боль.Ее диуретические свойства помогают бороться с задержкой жидкости и уменьшать воспаление, которое часто бывает в этот период.Аромат корицы помогает бороться с неприятным запахом изо рта.Делать это помогает не только аромат специи. Благодаря своим антибактериальным свойствам корица помогает очищать ротовую полость, а это способствует предотвращению бактериальных и грибковых инфекций.Кроме этого, корица помогает очищать печень, благодаря чему организм лучше освобождается от токсинов и отходов жизнедеятельности. Это тоже помогает избавляться от неприятного запаха изо рта.Кстати, как много корицы ты включаешь в свою диету? Несомненно, она очень полезна, но потреблять ее лучше в небольших количествах. Иначе она может принести не пользу, а вред.Добавляй ее понемногу в свои любимые блюда, в чай или кофе, и ты заметишь, как она улучшает самочувствие.