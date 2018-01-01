Сколько килограммов можно набирать во время беременности?



Женщинам, у которых в начале беременности нормальный вес (ИМТ 18.5-24.9), рекомендуется набирать 11-15 килограммов.



Женщинам, у которых в начале беременности есть лишний вес (ИМТ 25-29.9), рекомендуется набирать 7-11 килограммов.



Женщинам, у которых в начале беременности есть ожирение (ИМТ 30 и выше), рекомендуется набирать не более 5-9 килограммов.



Женщинам, у которых в начале беременности вес ниже нормы (ИМТ ниже 18.5), рекомендуется набирать 13-18 килограммов.



Есть за двоих во время беременности вовсе не нужно, зато нужно есть вдвойне более полезную и питательную пищу, ведь питательные вещества, получаемые матерью из продуктов питания, влияют на развитие плода, утверждает специалист по женскому здоровью Карен Купер.Недавнее исследование показало, что 2 женщины из 3 во время беременности набирают больше или меньше веса, чем рекомендуется врачами. Это в свою очередь может привести к ряду осложнений у них и у их детей.Как утверждает доктор Купер, если вес женщины не выходит за рекомендуемые рамки, риск развития осложнений, таких как диабет, преэклампсия и гипертония, у них заметно снижается.Но и слишком много переживать из-за килограммов не стоит, добавляет доктор. В случае беспокойств насчет веса желательно консультироваться с акушером-гинекологом, ведущим беременность.Для сохранения веса в рамках нормы доктор рекомендует правильно питаться, много отдыхать и регулярно делать физические упражнения (если нет противопоказаний).