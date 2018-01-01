Золотой картофель защитит от слепоты

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Недостаток витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, дефицит витамина А является ведущей причиной детской слепоты, а также увеличивает восприимчивость к тяжелым инфекциям и вероятность смерти от них. Недостаток витамина Е влияет на работу нервной системы, мышц и иммунитета.Основным продуктом питания в тех регионах, где чаще всего у жителей встречается дефицит этих витаминов, является картофель. Исследователи из Университета Огайо во главе с Марком Файлла (Mark Failla) вывели новый сорт картофеля, регулярное употребление которого позволит не допустить развития недостатка витаминов А и Е.Селекционеры подсчитали, что стандартная порция вареного картофеля этого сорта весом в 150 г содержит 42% необходимой ребенку суточной дозы витамина А и 34% суточной дозы витамина Е. Для женщин репродуктивного возраста содержащиеся в картофеле витамины покрывают 15% и 17% соответственно.Из-за того, что картофель содержит много витамина А, его мякоть имеет оранжевый цвет. Именно из-за необычной окраски сорт назвали золотым. «Золотой картофель сможет стать решением обеспечить людей необходимыми питательными веществами, ведь они едят картошку много раз в неделю и даже несколько раз в день», – отметил Файлла. Пока картофель нельзя купить или начать выращивать самостоятельно – эксперименты и проверки еще продолжаются.Золотой картофель – еще одна попытка модифицировать привычные для населения в том или ином регионе продукты питания. Не так давно стало известно о том, что в Уганде начали выращивать бананы, богатые провитамином А – они также имеют оранжевый оттенок и потому также были названы создателями золотыми.