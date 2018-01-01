Эксперты призывают не бояться холестерина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Холестерин не является настолько опасным для организма, как привыкло считать большинство. Соответствующего мнения придерживается доктор Уффе Равнсков из Швеции, опровергая ряд мифов об указанном органическом соединении.Долгие годы ученые считали, что повышенный уровень холестерина способен провоцировать развитие у человека атеросклероза. При этом современные эксперты призывают пересмотреть указанную теорию. Равнсков и вовсе считает последнюю хорошо продуманным ходом компаний, которые еще с 1980-х годов занимаются продвижением и реализацией статинов. Сомнению подвергают и разделение холестерина на “хороший” и “плохой”. В частности, шведский доктор по итогам исследований с изучением истории болезни порядка 70 тысяч граждан пришел к выводу, что нет прямой связи между уровнем “плохого” холестерина и смертью от сердечно-сосудистых недугов у пожилых граждан.При этом Равнсков убежден, что у статинов имеется значительное число опасных побочных эффектов. Впрочем, не все ученые соглашаются со своим шведским коллегой, и споры на этот счет продолжаются.