Эксперты призывают не бояться холестерина
Долгие годы ученые считали, что повышенный уровень холестерина способен провоцировать развитие у человека атеросклероза. При этом современные эксперты призывают пересмотреть указанную теорию. Равнсков и вовсе считает последнюю хорошо продуманным ходом компаний, которые еще с 1980-х годов занимаются продвижением и реализацией статинов. Сомнению подвергают и разделение холестерина на “хороший” и “плохой”. В частности, шведский доктор по итогам исследований с изучением истории болезни порядка 70 тысяч граждан пришел к выводу, что нет прямой связи между уровнем “плохого” холестерина и смертью от сердечно-сосудистых недугов у пожилых граждан.
При этом Равнсков убежден, что у статинов имеется значительное число опасных побочных эффектов. Впрочем, не все ученые соглашаются со своим шведским коллегой, и споры на этот счет продолжаются.
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Добавил labus в категорию Кардиология
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