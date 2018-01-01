Неожиданная причина преждевременной смерти
Ученые отмечают, что вдыхание дыма от вейпа оказывает долгосрочный эффект на здоровье мужчин и женщин. Причиной этому являются токсины, которые содержатся в дыме. Их концентрация существенно превышает допустимые значения. Итоги реализованных опытов опубликованы в журнале под названием Environmental Science & Technology. Краткая информация об экспериментах содержится в пресс-релизе.
В дыме электронных сигарет присутствуют соединения, опасные для здоровья молодых парней и девушек. Люди, делающие в день по 250 затяжек, рискуют преждевременно умереть.
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