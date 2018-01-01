Неожиданная причина преждевременной смерти

Американские ученые пришли к выводу, что электронные сигареты являются причиной преждевременной смерти. Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты из Научной лаборатории имени Лоуренса Беркли провели ряд исследований.Ученые отмечают, что вдыхание дыма от вейпа оказывает долгосрочный эффект на здоровье мужчин и женщин. Причиной этому являются токсины, которые содержатся в дыме. Их концентрация существенно превышает допустимые значения. Итоги реализованных опытов опубликованы в журнале под названием Environmental Science & Technology. Краткая информация об экспериментах содержится в пресс-релизе.В дыме электронных сигарет присутствуют соединения, опасные для здоровья молодых парней и девушек. Люди, делающие в день по 250 затяжек, рискуют преждевременно умереть.