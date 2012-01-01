Скворцова: средняя зарплата российских врачей составила 53 тысячи рублей

За первое полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата врачей в целом по России составила 53 тысячи рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения».«По итогам первого полугодия 2017 года в целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала – 29,4 тысячи, младшего персонала – 19,3 тысячи», – сказала она.Министр также озвучила данные Росстата, согласно которым заработная плата врачей с 2012 года увеличилась на 48%, а среднего и младшего медперсонала – на 46% и 75% соответственно. На эффективный контракт переведено уже 2,3 млн работников государственных и муниципальных медучреждений, что составляет около 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении, добавила она.Эффективный контракт – вид трудового договора, в котором более конкретно прописаны обязанности, зарплата, критерии оценки эффективности труда и размер стимулирующих выплат работника.Ранее Скворцова пообещала, что средняя зарплата российских врачей к концу 2017 года вырастет до 66 тысяч рублей.По планам Правительства РФ, в 2017 году зарплата врачей должна была увеличиться сначала на 7,5%, затем, до 1 октября, – до 180% от средней по региону. По словам Путина, к началу 2018 года зарплата врачей должна составлять 200% от средней по стране, а младшего и среднего персонала – 100%. В Карелии, например, уже заявили о нехватке средств на повышение зарплат медикам в 2017 году. В связи с этим власти региона обратились за помощью к премьер-министру Дмитрию Медведеву и Минфину России.Кроме того, как заявили эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав данные Росстата, целевые показатели по повышению зарплат медицинских работников на 2016 год, обозначенные в майских указах Президента России Владимира Путина, не были достигнуты, что ставит под сомнение выполнение требований президента и правительства о последовательном повышении зарплат врачей в 2018 году до 200% от средней зарплаты по региону.Сомневаются в достижении целевых показателей по повышению зарплат медикам в 2018 году и в Счетной палате – аудиторы полагают, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) переоценивает ожидаемые доходы и недооценивает расходы, в результате чего в 2018 году на зарплаты медикам может не хватить 43,1 млрд рублей. Однако в самом ФФОМС настаивают, что майские указы Путина в части повышения зарплат медикам будут выполнены.