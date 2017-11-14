Самый простой способ унять головную боль

Даже при мигрени регулярное потребление воды может уменьшить тяжесть головной боли и снизить потребность в таблетках, говорят ученые.

Они обнаружили, что выпивать около семи стаканов воды в день было достаточно, чтобы облегчить боль и улучшить качество жизни пациентов, которые регулярно страдают головными болями.

Исследователи из Университета в Маастрихте, Нидерланды, заметили еще в 2005 году, что увеличение потребления воды улучшает состояние больных мигренью.

Были обследованы более 100 пациентов, которые часто страдали от тяжелой или умеренной головной боли.

Им рекомендовали снижения стресса, улучшения сна и избегать кофеина.

Но половине пациентов также предложили выпивать 1,5 литра воды в день в течение трех месяцев.

В конце исследования эти люди заполнили анкеты о своем самочувствии.

Результаты показали: те, кто пил больше воды, реже страдал от боли и ее интенсивность была ниже.

Это говорит о том, что головная боль является реакцией организма на обезвоживание, считают медики, хотя в целом наметившуюся взаимосвязь еще нужно изучать.
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