Самый простой способ унять головную боль

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Даже при мигрени регулярное потребление воды может уменьшить тяжесть головной боли и снизить потребность в таблетках, говорят ученые.Они обнаружили, что выпивать около семи стаканов воды в день было достаточно, чтобы облегчить боль и улучшить качество жизни пациентов, которые регулярно страдают головными болями.Исследователи из Университета в Маастрихте, Нидерланды, заметили еще в 2005 году, что увеличение потребления воды улучшает состояние больных мигренью.Были обследованы более 100 пациентов, которые часто страдали от тяжелой или умеренной головной боли.Им рекомендовали снижения стресса, улучшения сна и избегать кофеина.Но половине пациентов также предложили выпивать 1,5 литра воды в день в течение трех месяцев.В конце исследования эти люди заполнили анкеты о своем самочувствии.Результаты показали: те, кто пил больше воды, реже страдал от боли и ее интенсивность была ниже.Это говорит о том, что головная боль является реакцией организма на обезвоживание, считают медики, хотя в целом наметившуюся взаимосвязь еще нужно изучать.