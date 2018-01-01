Появление геморроя у человека
Мировая статистика определила, что геморроем страдают семь из десяти жителей планеты, но далеко не каждый при появлении симптома спешит обращаться к специалисту. А это может довести до серьезных проблем со здоровьем и проявиться в виде:
1. Кровотечение;
2. Воспаление;
3. Тромбоз;
4. Некроз;
5. Анемия;
6. Трещина анального отверстия.
Зачастую рекомендуется проводить регулярные консультации специалиста, при выявлении признаков свойственных геморрою. На раннем обращении лечение происходит быстрее и более щадящими методами в отличии от запущенного цикла.
Геморрой у женщин. Проблемы в прямой кишке у женского пола в основном начинают появляться во время зачатия плода, так и после появления на свет малыша. При беременности болезнь практически невозможно начать лечить, в связи с применяемыми препаратами, которые вполне способны навредить будущему малышу. Следует как можно раньше нанести визит врачу во время планирования детей, чтобы избежать возможных проблем в дальнейшем.
Мужчин этот недуг тоже не обходит стороной. Появляется при неактивном проведении жизни, зачастую у водителей с большим стажем работы, при наличии проблем в пищеварительных органах, при многочисленных запорах, при употреблении алкогольных напитков и курении. Также может повлиять любая нагрузка требующая применения силы, данные переданные по наследству.
Виды геморроя. Проктологи делят на два типа:
1. Внешний;
2. Внутренний;
Внешний геморрой. Свидетельствует присутствие геморроидальных узлов, которым свойственно располагаться, как правило, снаружи отверстия ануса. Имеют расположение рядом с анальным проходом у человека. Узлы имеют свойства увеличиваться и воспаляться, это происходит из-за застоя крови, а также в кавернозных отделах анального отверстия. Если в геморроидальных узлах в дальнейшем образуется отечность и воспалительный процесс, то больной испытывает болезненное ощущение и можно заметить небольшую шарообразную форму покрытую кожицей. При постоянном неправильном питании и физических нагрузках, сидячем образе образовывается острый тромбоз. Появлению крови способствует истончение кожи в которую окутан узел, и тромб выходит из организма. Кровянистые прожилки при прорыве тромбоза окрашена в ярко-красный оттенок.
Симптомы:
1. Наличие шарообразной формы возле отверстия ануса;
2. Геморроидальные узелки хорошо прощупываются и придают боль при походе в туалет больным;
3. Присутствие болевых ощущений и прожилки крови в кале;
4. Жжение и зуд в анусе;
5. Острая не утихающая боль после опорожнения, чиханья и в состоянии покоя;
6.Сильные боли при прикосновении к пораженному участку, а также синюшный оттенок и отечность данных узлов;
Внутренний геморрой. Заметить узлы при внутреннем виде геморроя практически невозможно. Располагаются узлы внутри ануса, именно там, где анальный канал переходит в прямую кишку. Обычно данные узлы имеют отсутствие боли течения заболевания. На начальном этапе проявляется наличием крови с калом.
Симптомы характерные при внутреннем геморрое:
1. Выделение крови при опорожнении кишечника;
2. Болезненные ощущения до, а также после посещения туалета;
3. Узлы выпадают наружу;
4. Не комфортное ощущение в анальном отверстии как снаружи так и внутри;
Выпавшие узлы свидетельствуют о запущенности болезни, и требует медикаментозного лечения. Поэтому не следует безответственно относиться к своему организму и ни в коем случае не заниматься самолечение.
Далеко не каждое средство предназначено для лечения является эффективным, без назначения врача человек рискует нанести непоправимый вред здоровью чем наличие уже имеющегося геморроя.
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