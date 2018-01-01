7 глупых мифов о здоровье

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Это прoстo смешно. Вo что точно не нужно верить!1. Жвачка остается в желудке годами. Действительно, желудок не может переработать жевательную резинку так же быстро, как обычную еду. Но все же через 1-2 дня жвачка выйдет естественным путем.2. Человек использует только 10% своего мозга. Этому мифу более ста лет! Однако различные виды исследований показывают, что человек активно использует все участки коры головного мозга!3. Волосы и ногти продолжают расти после смерти. Для роста волос и ногтей необходим целый комплекс гормонов, которые могут вырабатываться только в живом организме.4. Нельзя будить лунатиков. Если решишь разбудить сомнамбулу, ты ему никак не навредишь. Чего нельзя сказать о твоем здоровье! Лунатик может повести себя очень агрессивно с человеком, который осмелился потревожить его сон.5. Собачья пасть чище человеческого рта. Не пугайся – тебе не придется отказаться от приятности целовать своего питомца. Правда заключается в том, что во рту твоего парня и в пасти собаки находится примерно одинаковое количество бактерий.