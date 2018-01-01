Симптомы рака горла, которые нужно знать

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Рак горла возникает не только из-за курения. Эта злокачественная опухоль, появляющаяся в области глотки или гортани, может быть связана с чрезмерным солнечным облучением или с вирусом папилломы человека (ВПЧ).Этот вид рака поражает прежде всего людей старше 50 лет.С ростом средней продолжительности жизни растет и заболеваемость раком горла. Чаще эта болезнь бывает у мужчин.Важно знать ее ранние симптомы и иметь в виду, что то, что кажется нам «простым» герпесом, язвочками, воспалением горла, может оказаться одним из признаков опасного заболевания.Многие считают, что рак горла бывает только у курильщиков, но это не так. Заболеть этой болезнью могут и некурящие.Очень важно знать о ее ранних симптомах, которые помогут обнаружить болезнь на ее ранней стадии.В большинстве случаев рак горла или гортани развивается в виде карциномы.Это уплотнения на поверхности слизистой (кожи), покрытые тонкими плоскими чешуйками. То есть они не очень похожи на простые язвочки.Люди со слабой иммунной системой, привыкшие к инфекциям ротовой полости, к язвочкам во рту и кровоточащим деснам, часто воспринимают симптомы рака горла, гортани как свои обычные «болячки».Но врач при осмотре ротовой полости может обнаружить эти симптомы.Затем проводится биопсия, которая дает точный ответ на вопрос — есть этот вид онкологического заболевания или его нет.Познакомимся подробнее с его основными симптомами.На ранней стадии рака горла в ротовой полости появляются маленькие язвы, которые не заживают.В области языка, на деснах и даже на губах появляются красноватые или белые пятна.Любые необычные изменения в ротовой полости, которые не исчезают за несколько дней, нужно обсудить с врачом.Как правило, при этой болезни бывают боли при жевании и глотании. Если у больного вставные челюсти, он замечает, что они тоже начинают вызывать боли, десны начинают кровоточить.Говорить тоже становится больно.Больно двигать языком и даже прикасаться к челюсти.Боль может появляться и в ушах.Если трудно глотать, чувствуется жжение в области миндалин и при кашле иногда откашливается кровь, ни в коем случае нельзя оставлять эти симптомы без внимания.Часто эти симптомы бывают не связаны с каким-то серьезным заболеванием, и опухоль — если она появилась в гортани — может быть доброкачественной.Но в любом случае важно как можно раньше установить диагноз, поэтому нужно серьезно относиться к этим симптомам.Онкологические заболевания обычно вызывают потерю веса. При раке горла больные часто перестают испытывать чувство голода, и они нередко не могут нормально жевать.Кроме этого, сильно ослабляется иммунная защита организма, из-за этого тоже человек теряет вес.Мы уже не раз писали о том, что ни одну болезнь нельзя предотвратить на 100%.Но если предотвратить болезнь не удалось, можно в какой-то степени контролировать ее развитие, замедлить ее и уменьшить симптомы.Данный тип рака связан с действием различных факторов:Курение.Употребление алкоголя.Вирус папилломы человека (ВПЧ). Разновидность этого вируса, связанная с развитием рака горла и гортани — ВПЧ16 (VPH16).Ультрафиолетовое облучение. Рак губы, например, часто бывает у людей, работающих вне помещения и получающих большие дозы солнечного излучения.Несбалансированное питание и слабая иммунная система.Генетические болезни, такие как анемия Фанкони.Зная эти факторы риска и принимая соответствующие меры, можно значительно уменьшить риск заболевания.Для этого нужно бросить курить, разнообразно и сбалансированно питаться, пользоваться солнцезащитными средствами для кожи и для губ.И важно не поддаваться страху. Например, не бояться обратиться к врачу-онкологу, чтобы пройти обследование.Нужно принимать необходимые меры предосторожности и всегда помнить, что заботу о своем здоровье нельзя откладывать «на потом».