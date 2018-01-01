Врачи назвали пять главных ошибок худеющих

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Что не стоит делать, если хотите похудеть.Почему не получается похудеть, хотя ты сидишь на строгой диете? Мы нашли 5 самых распространенных ошибок. Учти их, чтобы избежать неудачи в борьбе с лишним весом.Ты решила во что бы то ни стало, наконец, выдержать диету? Тогда обрати внимание на самые распространенные ошибки худеющих и постарайся их избежать. Помни о том, что нормальной считается потеря веса не более чем на 1 кг в неделю. Не худей стремительно, так как теряешь только воду и драгоценные мышцы. Об этих и других ошибках похудения поговорим подробнее.Считать калории на диете — это путь в никуда, который принесет за собой стресс, раздражительность, нервозность. Помни о том, что калорийность — это лабораторное понятие, калорийность высчитывают, сжигая продукты. Ты ведь не печка, твой организм работает иначе. И имеет собственный метаболизм и циркадные ритмы, а еще похудение зависит от эмоционального состояния и активности. Невозможно усреднить все и всем предлагать одинаковый рацион. Это не сработает!Еще одна опасность, которая может привезти к заболеваниям. Благодаря углеводам организм человека работает, он энергичен и бодр, уровень сахара в крови нормален, поджелудочная работает как часы, жидкость не уходит. Безуглеводные диеты сразу легко вычислить: их соблюдающие раздражены, у них портится кожа и волосы, вес уходит неравномерно, они вечно голодные.Запомни: ни один продукт на планете не содержит необходимых человеку всех витаминов, микро и макроэлементов. Монодиетой может быть разгрузочный день. Но ни в коем случае не питание более 36 часов. Устраивай разгрузки на яблоках, гречке, кефире, огурцах, но только не делай их единственной основой рациона. Уже через 2 дня такого питания твое тело заподозрит неладное и начнет откладывать жиры буквально из воздуха.Даже если они такие же на вкус, их положительные качества весьма сомнительны. Зачастую в таком молоке, йогурте, твороге, кефире полно добавленных трансжиров, стабилизаторов и искусственных подсластителей. Вряд ли твоему телу понравится такое постоянное соседство.Одна из самых частых ошибок влюбленных: вот похудею и «он» или «она» непременно обратит на меня внимание. Это скользкий путь. Худеть можно только для себя, для своего здоровья, для собственной самооценки, только если тебе самой мешает лишний вес. Пусть твое собственное здоровье станет главной мотивацией твоей диеты и активного образа жизни.И да: отказываться от ужина совсем не обязательно!