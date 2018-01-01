О чем предупреждают сигналы нашего организма

Человеческий организм устроен абсолютно удивительным образом.Одновременно в нас происходит немыслимое количество процессов. И, если случается сбой, то мы обязательно чувствуем что-то необычное.Однако, многие из нас оставляют это без внимания. Но ведь всегда лучше устранить проблему в самом ее начале, чем потом бороться с различными осложнениями! Итак, давайте узнаем, что же значат некоторые сигналы нашего организма.Вашему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включите в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.Также говорят о недостатке магния и калия.Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.Возможно, у вас нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.Этот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоить желудок.Возможно у вас депрессия.Организму не хватает антиоксидантов.Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включите в рацион лимон, клюкву.Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.У вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.