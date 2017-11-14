Исследователи рассказали, к каким болезням могут привести частые обмороки

В научном мире призвали с полной серьезностью отнестись к частым обморокам.Многие люди напрасно относятся к обморокам, как к чему-то легкомысленному или мелодраматичному. Подобного рода кратковременная потеря сознания может быть симптомом гораздо более серьезных проблем со здоровьем, передает Хроника.Инфо со ссылкой на Новости Ю.Жительница Манчестера несколько раз за последний год падала в обморок при разных обстоятельствах, но никогда не относилась к этому серьезно, считая кратковременную потерю сознания следствием повышенной чувствительности и усталости. Однако после последнего обморока врач общей практики порекомендовал женщине обратиться в больницу для подробной диагностики. Рентгеновские снимки показали настоящую причину — сразу несколько опасных сгустков крови в легких. Это состояние называется в медицине эмболией легочной артерии, и в случае отсутствия лечения подобные тромбы грозят человеку быстрой и внезапной смертью. К счастью, женщина вовремя услышала о наличии этой болезни и получила лечение. Однако очень многие люди слишком легкомысленно воспринимают обмороки, считая их чем-то не слишком опасным.Каждый год десятки тысяч россиян попадают в больницы после обмороков или временных потерь сознания. Подавляющее большинство случаев относятся к вазовагальным обморокам. Они связаны с блуждающим нервом, который начинается в мозге и заканчивается в области живота. Он контролирует сердцебиение и артериальное давление, а при его избыточной активности ритм сердца снижается, что приводит к резкому падению давления. Как правило, причинами таких обмороков является воздействие высоких температур и обезвоживание.Люди могут падать в обморок от голода из-за снижения уровня сахара в крови, но иногда обмороки являются причиной чего-то более серьезного. К примеру, эмболии легочной артерии, ведь сгустки крови в легочных артериях находят приблизительно у 17% людей, попадающих в больницы после обмороков. И в этом случае, чем быстрее будет оказана помощь, тем выше вероятность человека сохранить жизнь.