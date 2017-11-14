Три продукта, которые нельзя сочетать в блюдах

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Все мы знаем о том, что многие продукты нельзя сочетать между собой. Однако есть наиболее вредные комбинации, которых следует избегать.Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.