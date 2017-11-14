Медики подсказали эффективные методы лечения псориаза

Псориаз вообще неприятное заболевание, а если бляшки находятся под волосами, то это сказывается еще и на виде прически. Чем лечить псориаз на голове, чтобы избавиться от таких неприятных симптомов как зуд и боль.Какие средства лучше использовать с учетом специфической локализации проявлений заболевания, чтобы не ухудшить свой внешний вид еще больше?Причины, по которым люди заболевают псориазом, до сих пор еще точно не выяснены. Неизвестны науке сегодня и способы окончательного излечения заболевания. В то же время врачи добились немалых успехов в улучшении качества жизни больных.Лечение чешуйчатого лишая – это второе название псориаза – должно быть комплексным. Сочетание местных препаратов с физиотерапевтическими процедурами и общеукрепляющими, иммуномодулирующими, успокоительными и противовоспалительными средствами позволяет добиться длительных ремиссий и сделать проявления псориаза малозаметными.При выборе схемы лечения врачи идут от щадящих малотоксичных средств к более эффективным, но в то же время и более опасным препаратам. То есть сначала больным назначают растительные препараты, преимущественно мази для кожи, а в случае поражения волосистой части головы и шампуни. Если эти средства не окажут должного действия, то переходят к более сильным лекарствам. Наибольшей эффективностью отличаются гормональные (глюкокортикостероидные) средства, но они токсичны и имеют немало побочных эффектов, поэтому их применение оправдано лишь в самых серьезных случаях.В большинстве случаев лечение начинается с местных средств – мазей, лосьонов, шампуней. И хотя идеальное лекарство от псориаза головы еще не изобретено, подобные наружные средства зачастую способствуют заметному улучшению состояния больных. Если же улучшения не наступает, то приходит черед более эффективных мазей, а также физиотерапевтических процедур.Ультрафиолетовое облучение, грязелечение, водолечение благотворно сказываются на состоянии больных псориазом.Однако многие физиотерапевтические процедуры не очень удобно проводить при псориазе головы: например, для качественного облучения кожи головы ультрафиолетом необходимо избавиться от волос, а на это согласятся далеко не все пациенты.Одновременно проводится общеукрепляющее лечение. В частности, необходимы витамины при псориазе головы. Витаминотерапия повышает устойчивость организма к вторичным инфекциям, улучшает состояние больных.Поскольку псориаз часто сопровождается подавленным настроением и другими симптомами депрессии, хорошо зарекомендовали себя антидепрессанты. Психотропные препараты делают больных более устойчивыми к стрессам, которые, как уже доказано, провоцируют обострения псориаза. Таким образом, удается достичь устойчивой ремиссии, всего лишь оградив больных от сильных переживаний с помощью грамотно подобранной лекарственной терапии.Самыми безопасными считаются гомеопатические средства и мази из растительного сырья – череды, шалфея, ромашки. Такие мази хорошо увлажняют кожу, а увлажнение при псориазе очень важно. Кроме того, они обладают легким противовоспалительным и успокаивающим эффектами. Однако растительные мази и компрессы помогут только при очень легких поражениях кожи. Если же средства не уменьшают проявления болезни, то нужно переходить к более эффективным мазям.К таким средствам относятся лекарства, содержащие деготь, нефтепродукты, серу, цинк, салициловую кислоту. Действующие вещества эти могут иметь немало противопоказаний, но они помогают избавиться от проявлений псориаза. Иногда применяются и противовирусные мази (есть версия о вирусном происхождении псориаза), однако их эффективность не доказана.Гормональные мази отличаются большей эффективностью. Однако длительное применение таких средств может привести к определенным проблемам. В частности, возможны побочные эффекты, причем не только местные.Например, от постоянного применения стероидных мазей страдает печень, возникают проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, возможны воспалительные явления в области применения мази, покраснения, боль, атрофические поражения кожи, изменение окраски эпидермиса.Гормональные мази от псориаза делят на несколько групп в зависимости от действующего вещества. Наибольшей эффективностью обладают препараты, содержащие гидрокортизон. Однако это соединение вызывает и самые серьезные побочные эффекты, нарушающие работу всего организма.Еще одно эффективное действующее вещество – клобетазол. Его не рекомендуется использовать в течение длительного срока: курс лечения должен длиться максимум 5 дней. В дальнейшем возможно возникновение системных осложнений, стойкое увеличение просвета капилляров, атрофия кожи. Клобетазол входит в состав популярного препарата «Скин-Кап» — по мнению многих людей, страдающих псориазом, это лекарство очень эффективно.Системные побочные эффекты может вызывать и бетаметазон – синтетический стероидный препарат, который входит в состав множества мазей для лечения псориаза. К побочным эффектам относятся жжение кожи и ее повышенная сухость, аллергические реакции, атрофия кожи.Грозный список осложнений при применении гормональных мазей – это веский повод задуматься о том, что лечение должно быть безопасным. Лечить псориаз самостоятельно нельзя: терапия должна проводиться врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Только так можно будет избавиться от неприятных симптомов, не навредив здоровью.