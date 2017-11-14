Медики подсказали эффективные методы лечения псориаза
Какие средства лучше использовать с учетом специфической локализации проявлений заболевания, чтобы не ухудшить свой внешний вид еще больше?
Комплексное лечение
Причины, по которым люди заболевают псориазом, до сих пор еще точно не выяснены. Неизвестны науке сегодня и способы окончательного излечения заболевания. В то же время врачи добились немалых успехов в улучшении качества жизни больных.
Лечение чешуйчатого лишая – это второе название псориаза – должно быть комплексным. Сочетание местных препаратов с физиотерапевтическими процедурами и общеукрепляющими, иммуномодулирующими, успокоительными и противовоспалительными средствами позволяет добиться длительных ремиссий и сделать проявления псориаза малозаметными.
При выборе схемы лечения врачи идут от щадящих малотоксичных средств к более эффективным, но в то же время и более опасным препаратам. То есть сначала больным назначают растительные препараты, преимущественно мази для кожи, а в случае поражения волосистой части головы и шампуни. Если эти средства не окажут должного действия, то переходят к более сильным лекарствам. Наибольшей эффективностью отличаются гормональные (глюкокортикостероидные) средства, но они токсичны и имеют немало побочных эффектов, поэтому их применение оправдано лишь в самых серьезных случаях.
В большинстве случаев лечение начинается с местных средств – мазей, лосьонов, шампуней. И хотя идеальное лекарство от псориаза головы еще не изобретено, подобные наружные средства зачастую способствуют заметному улучшению состояния больных. Если же улучшения не наступает, то приходит черед более эффективных мазей, а также физиотерапевтических процедур.
Ультрафиолетовое облучение, грязелечение, водолечение благотворно сказываются на состоянии больных псориазом.
Однако многие физиотерапевтические процедуры не очень удобно проводить при псориазе головы: например, для качественного облучения кожи головы ультрафиолетом необходимо избавиться от волос, а на это согласятся далеко не все пациенты.
Одновременно проводится общеукрепляющее лечение. В частности, необходимы витамины при псориазе головы. Витаминотерапия повышает устойчивость организма к вторичным инфекциям, улучшает состояние больных.
Поскольку псориаз часто сопровождается подавленным настроением и другими симптомами депрессии, хорошо зарекомендовали себя антидепрессанты. Психотропные препараты делают больных более устойчивыми к стрессам, которые, как уже доказано, провоцируют обострения псориаза. Таким образом, удается достичь устойчивой ремиссии, всего лишь оградив больных от сильных переживаний с помощью грамотно подобранной лекарственной терапии.
Лечебные мази: от простого к сложному
Самыми безопасными считаются гомеопатические средства и мази из растительного сырья – череды, шалфея, ромашки. Такие мази хорошо увлажняют кожу, а увлажнение при псориазе очень важно. Кроме того, они обладают легким противовоспалительным и успокаивающим эффектами. Однако растительные мази и компрессы помогут только при очень легких поражениях кожи. Если же средства не уменьшают проявления болезни, то нужно переходить к более эффективным мазям.
К таким средствам относятся лекарства, содержащие деготь, нефтепродукты, серу, цинк, салициловую кислоту. Действующие вещества эти могут иметь немало противопоказаний, но они помогают избавиться от проявлений псориаза. Иногда применяются и противовирусные мази (есть версия о вирусном происхождении псориаза), однако их эффективность не доказана.
Гормональные мази отличаются большей эффективностью. Однако длительное применение таких средств может привести к определенным проблемам. В частности, возможны побочные эффекты, причем не только местные.
Например, от постоянного применения стероидных мазей страдает печень, возникают проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, возможны воспалительные явления в области применения мази, покраснения, боль, атрофические поражения кожи, изменение окраски эпидермиса.
Гормональные мази от псориаза делят на несколько групп в зависимости от действующего вещества. Наибольшей эффективностью обладают препараты, содержащие гидрокортизон. Однако это соединение вызывает и самые серьезные побочные эффекты, нарушающие работу всего организма.
Еще одно эффективное действующее вещество – клобетазол. Его не рекомендуется использовать в течение длительного срока: курс лечения должен длиться максимум 5 дней. В дальнейшем возможно возникновение системных осложнений, стойкое увеличение просвета капилляров, атрофия кожи. Клобетазол входит в состав популярного препарата «Скин-Кап» — по мнению многих людей, страдающих псориазом, это лекарство очень эффективно.
Системные побочные эффекты может вызывать и бетаметазон – синтетический стероидный препарат, который входит в состав множества мазей для лечения псориаза. К побочным эффектам относятся жжение кожи и ее повышенная сухость, аллергические реакции, атрофия кожи.
Грозный список осложнений при применении гормональных мазей – это веский повод задуматься о том, что лечение должно быть безопасным. Лечить псориаз самостоятельно нельзя: терапия должна проводиться врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Только так можно будет избавиться от неприятных симптомов, не навредив здоровью.
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