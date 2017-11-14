5 распространенных мифов о диабете, о которых стоит забыть раз и навсегда

Когда человеку диагностируют диабет, он больше всего переживает из-за того, от чего ему придется отказаться.Больше никакой каши и хлеба. Еще больше пугают распространенные мифы о диабете, которые постоянно растут как грибы после дождя. Вот когда начинаются разочарования.Теперь вам нужно пристально следить за тем, что попадает в твой организм.С тех пор, как вы узнали о заболевании, наверняка вы думаете о том, как тяжело будет жить и так пристально следить за своим здоровьем.Ведь люди, у которых нет диабета, могут есть сколько угодно сладостей, и при этом у них не будет никаких осложнений.Диабет — это хроническое заболевание, от которого страдает значительная часть населения Земли. Эксперты рассказали о некоторых мифах, связанных с этим заболеванием, которые лучше игнорировать.Этот миф приводит к тому, что многие люди неправильно подбирают себе лечение и сталкиваются с новыми и более серьезными проблемами со здоровьем. Представьте, если у вас диагностировали диабет 2 типа, а ваша семья покупает лекарства для диабета 1 типа.Конечно, у них добрые намерения, но так они лишь усугубят ситуацию.Чтобы не попасть в ловушку первого мифа и четко понимать, в чем заключаются различия между двумя типами, нужно знать, что они из себя представляют:Если вам диагностировали диабет 1 типа, это значит, что ваш организм не может вырабатывать инсулин.Инсулин нужен всем людям. Это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа.Он насыщает клетки энергией в форме глюкозы.Диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, связанное с тем, что наш организм ошибочно атакует клетки, которые вырабатывают инсулин.Диабет 2 типа связан с тем, что наш организм производит инсулин, но не использует его как положено. При этом типе диабета принято говорить о сопротивляемости инсулину.Если это ваш случай, возможно, вам понадобится небольшая дополнительная доза инсулина, чтобы отправиться на работу.Этот миф тесно связан с предыдущим. Многие пациенты считают, что все те, кто страдает от инсулина, должны делать инсулиновые инъекции.На самом деле 100% пациентов с 1 типом и лишь 30% пациентов со 2 типом должны делать это.В последнем случае такое лечение требуется редко. Диабет 2 типа легко контролировать с помощью обычных пероральных препаратов, которые снижают уровень сахара в крови и повышают выработку инсулина в организме.Оба типа диабета можно контролировать с помощью физических упражнений и питательной диеты, которая позволяет избежать резких скачков сахара в крови и поддерживает давление в норме.Диабет 2 типа позволяет снизить прием лекарств, если баланс сахара в крови достигнут. При диабете 1 типа инсулин нужен всю жизнь, несмотря на соблюдение рекомендаций, данных выше.Разумеется, можно, но только в небольших количествах. Полностью отказываться от них не имеет смысла.Чтобы преодолеть третий миф о питании, вам стоит посетить диетолога, который подберет количество углеводов, которые вы можете есть, не беспокоясь о последствиях.Балуйте себя лишь иногда. Если вы будете есть углеводы каждый день, вы навредите своему здоровью и собственной жизни.Вам нужно полностью отказаться от синтетических углеводов или углеводов с низкой питательной ценностью: хлеб, сахар, подсластители, газированные напитки, сладости.Употребляйте в пищу углеводы с высоким содержанием клетчатки, например, бобы, чечевицу, тыкву и картофель. Они замедляют пищеварение и позволяют поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Это самый распространенный миф об этом заболевании. На самом деле существуют исследования, которые доказывают, что не сахар вызывает это заболевание.Диабет — это лишь ответ на сложное взаимодействие между углеводами и сахарами.Также он может быть связан с генетикой, лишним весом или индивидуальной реакцией организма на внешние раздражители.Помните, что сахар может быть разных типов. Фруктоза, которая содержится в натуральных фруктах, менее вредна, чем сахар в сладостях.На самом деле достаточно серьезное и тяжелое. То, что от диабета не умирают, не значит, что это заболевание не связано с определенными сложностями. Если не лечить диабет и не принять соответствующие меры, это может привести к: болезням сердца, кровоизлиянию в мозг, ампутации ног, слепоте, болезням почек.Грустно видеть, как люди начинают пренебрегать лечением диабета, потому что видят, что эта болезнь их не убьет. На самом деле осложнения могут быть куда более серьезными.