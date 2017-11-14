Главные признаки тромбов в кровеносных сосудах

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Тромбы — проблема, которую можно вылечить, однако треть из тех, кому ставят диагноз «тромбоз», находятся в группе риска с летальным исходом.Почему появляются кровяные тромбы? Так наше тело пытается “отремонтировать” поврежденные кровеносные сосуды. Однако неправильно сформировавшийся тромб может вызвать немало проблем. Например, если тромб появился не в том месте, где нужно, он может помешать кровообращению, что вызовет серьезные проблемы со здоровьем.Часто проблема с тромбами заключается в том, что люди не понимают проявляющихся симптомов, а это приводит к позднему обнаружению заболеваний. Также мало кто понимает, какие факторы приводят к появлению тромбов.К появлению тромбов приводят проблемы со здоровьем, выбранный образ жизни и различные состояния человека. Сюда входят:- состояния сердца: мерцательная аритмия, нарушение сердечного ритма;- беременность и первые шесть недель после рождения ребенка;- применение контрацептивов, содержащих эстроген;- гормонозамещающая терапия, содержащая эстроген;- длительное неподвижное состояние: перелеты на дальние расстояния, сидение со скрещенными ногами;- серьезные операции, особенно ортопедические с наложением гипса и шины, когда пациент надолго обездвижен;- перелом костей или серьезные повреждения мышц;- тромобозные нарушения;- рак и его лечение;- ожирение.Когда тромбы образуются в одной из глубоко расположенных вен, появляется тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) — рук или ног. Когда образуются бляшки, область в этом месте опухает и становится мягкой, а боль похожа на спазм или судороги.В том месте, где появился тромбоз, кожа меняет цвет и становится красноватого или синеватого оттенка, а также теплой на ощупь. Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, необходимо сразу обратиться к врачу, ведь лечение может понадобиться срочно.ТГВ очень важно диагностировать на самых ранних этапах, ведь тромб может сильно повредить вену, оторваться и переместиться в легкие. Симптомы могут проявляться внезапной нехваткой дыхания, острой болью в груди, ускорением сердцебиения, непонятно откуда взявшимся кашлем, иногда с отделяющейся кровью.При этих симптомах лучше вызвать скорую помощь.Обычно для выявления расположения тромбов в организме используется ультразвук. Если УЗИ не выявило, где находится тромб, а симптомы тромбоза не проходят, для диагностики может использоваться МРТ. Также существует анализ на D-димер, при котором в крови выявляется начавшийся процесс образования тромбов.В зависимости от расположения и причин появления тромбов назначается лечение, которое может доходить до хирургического вмешательства с целью удаления их из организма. Также тромбы лечат антикоагуляционными лекарствами, которые разжижают кровь. Либо применяют комплексный подход.