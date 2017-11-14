Красное вино защищает женщин от смертельной болезни

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У женщин с меньшей вероятностью развивается диабет, если они употребляют умеренное количество красного вина и темного шоколада, утверждают ученые из Франции. По словам экспертов, в данных продуктах содержатся антиоксиданты, которые обладают защитным эффектом против диабета.В исследовании специалисты на протяжении 15 лет изучали более 64000 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Было установлено, что женщины, которые потребляли большое количество антиоксидантов, также обнаруженных в чае, орехах и чернике, имели на 27% меньше шансов пострадать от диабета по сравнению с теми, кто потреблял антиоксиданты в наименьшем количестве.Хотя о пользе для здоровья фруктов и овощей хорошо известно, эксперты больше озабочены опасностью, связанной с употреблением спиртного. Однако исследование показало, что 15% антиоксидантов поступают в организм из алкоголя – главным образом, при употреблении красного вина. В связи с этим ученые сделали вывод, что польза антиоксидантов, присутствующих в вине, превосходит опасности потребления спиртного, но только при условии соблюдения нормы – полбокала вина в день. Специалисты отмечают, что антиоксиданты защищают организм от окислительного стресса, который может привести к диабету.