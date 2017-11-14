Ученые назвали продукты, помогающие при артрите

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По словам ученых из Индии, имбирь, черника, оливковое масло и зеленый чай относятся к числу продуктов, которые помогают бороться с ревматоидным артритом.Проведя анализ научных исследований, специалисты составили окончательный список продуктов, который могут частично устранить симптомы артрита. Эксперты предполагают, что люди, которые включают данные продукты в свой рацион, могут замедлить развитие прогрессирующего аутоиммунного заболевания. Помимо вышеперечисленных продуктов противовоспалительным эффектом также обладают сушеные сливы, грейпфрут, гранат, цельнозерновые продукты, куркума и рыбий жир. Медики отмечают, что эти продукты уменьшают жесткость суставов и выраженность болевых симптомов, снижая уровень воспалительных химических веществ (цитокинов), продуцируемых иммунной системой. Продукты также снижают уровень окислительного стресса, улучшая способность организма противодействовать этим химическим веществам.Помимо изменения рациона питания исследователи также советуют отказаться от алкоголя и курения и употреблять пробиотики. По словам специалистов, регулярное употребление определенных продуктов, овощей, фруктов и специй, а также устранение факторов, которые вызывают воспаление и повреждение суставов, могут помочь пациентам управлять симптомами ревматоидного артрита.